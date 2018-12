Chris Brown enfrenta cargos por posesión ilegal de mono

Cd. de México.

El rapero deberá comparecer en la Corte el próximo 6 de febrero y podría enfrentar una pena de hasta seis meses de prisión.



El pasado mes de enero, el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se ve a su hija Royalty, de 3 años, convivir con un mono capuchino.



Las quejas no se hicieron esperar y el animal fue confiscado el 12 de enero en la casa de la estrella, por autoridades de pesca y fauna silvestre de California, ya que no contaba con permisos para tener al mono llamado Fiji.



La semana pasada se levantaron dos cargos contra el ex de Rihanna por posesión de primate sin permiso.



La estrella del rap ha alegado que el animal no es su suyo y que el video que publicó en la red social no fue tomado en su casa de Los Ángeles sino la de un familiar suyo en Las Vegas, pero la autoridad parece tener dudas acerca de esta versión, debido a que el animal fue confiscado en Los Ángeles.



Apenas en julio de este año, Brown fue arrestado en Miami por una acusación de agresión contra un fotógrafo en 2017, cargo del que se declaró no culpable.



Dos meses antes, en mayo, una mujer, identificada como Jane Doe, interpuso una demanda de violación contra el cantante, por un hecho ocurrido en 2017.



En 2017 un juez le ordenó mantenerse alejado de su ex novia, Karrueche Tran, quien lo acusó de amenazarla y agredirla físicamente.



En 2009 fue condenado a 180 días de trabajo comunitario por haber golpeado a la cantante Rihanna, quien entonces era su pareja.