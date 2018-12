Choque de Silvano Aureoles con diputados por recortes

Ciudad de México

En la reunión entre integrantes de la Conago y diferentes presidentes de comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, titular de la Comisión de Presupuesto, se encendieron los ánimos y hubo hasta choques verbales.

Al hacer uso de la palabra, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, criticó que algunos legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar y Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, primero estuvieran en la oposición y ahora que están en el gobierno ya no dicen nada.

"El 30% de disminución al campo es inaceptable y lo digo aquí que tengo al presidente de la Comisión de Presupuesto, usted encabezó luchas históricas, nadie olvidará que usted metió caballos y burros a la Cámara de Diputados en defensa de; así es que hoy el presidente de la Comisión no puede ser incongruente, se requiere defender el presupuesto del campo y ahora es cuando", dijo Silvano Aureoles.

"Muchos que hoy están en el gobierno, por cierto, aguerridos, yo no he escuchado nada a Víctor Suárez Carrera que diga algo de este golpe certero, de muerte al campo, porque ya no dicen nada, porque ya están del otro lado, porque no es lo mismo que ser borracho que cantinero, es una frase célebre y popular", agregó.

El gobernador michoacano retó a los diputados a que en los pasillos se dice que hay la instrucción de no moverle una coma al Presupuesto de Egresos de la Federación, pues "queremos ver si esta soberanía se va a someter a ese designio de que no haya ni una coma que se mueva del Presupuesto, eso también sería una mala señal porque ya es vox populi, de que ya hay esa instrucción de que no se mueva el Presupuesto".

En respuesta, Ramírez Cuéllar respondió que los legisladores sí pueden recoger lecciones, pero hay gobernadores que no, ni de independencia, y le respondió directo al gobernador michoacano, pues dijo que Aureoles es el menos indicado para hablar de congruencia.

"A veces nosotros podemos recoger lecciones, pero siento que hay gobernadores que no pueden venir a darnos lecciones de congruencia, ni de independencia tampoco. El gobernador Silvano creo que es el menos indicado para hablar de congruencia, de eficiencia en el gasto, y de independencia frente a los poderosos. Creo que en un clima distinto de respeto es en el que nos debemos de conducir para que al final de la jornada del debate presupuestal pudiéramos encontrar los acuerdos y consensos", respondió Ramírez Cuéllar.

Adelantó que los diputados sí van a ejercer su soberanía, y hay "algunos no la han ejercido nunca en su vida nosotros sí la vamos a ejercer".