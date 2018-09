"Chofis" López y Chivas; sin llegar a acuerdo

El último día de diciembre termina el contrato de Eduardo "Chofis" López con Chivas, motivo por el cual el agente del jugador ha sostenido varias reuniones con la dirigencia, tratando de encontrar el mejor arreglo para que continúe con los rojiblancos más años, porque ese es el deseo del jugador.

Sin embargo, las pláticas hasta ahora no han arrojado ninguna solución favorable para las partes. No se han dado ningún acuerdo. Las propuestas que han estado en la mesa por parte de la dirigencia o del agente de "Chofis" no son aceptadas por las partes.

El arreglo que tiene López con el Guadalajara es de novato, con un salario no cercano a elementos que llegan como refuerzos y al no lograr una mejoría en este aspecto, el volante se encuentra en espera de que en los meses venideros las cosas cambien, aunque también se está haciendo a la idea de emigrar a otro equipo.

López, quien ha colaborado hasta ahora con dos tantos para el Guadalajara en el Apertura 2018 más una asistencia, ha tenido en ocasiones anteriores algunos acercamientos de clubes de la Liga MX, pero su deseo es continuar en el redil.

No está preocupado por su futuro, pues sabe que tendrá mercado y esperará el tiempo adecuado para decidir, en caso de que Chivas se mantenga en su postura actual de no mejorar el salario.

El argumento que tiene el representante y jugador para encontrar un mejor contrato en Chivas, son los minutos que ha jugado, que rebasa por mucho lo que establece para aspirar a una mejoría, así como la regularidad que consideran tiene hasta lo que va del torneo Apertura 2018.

La continuidad del "10" rojiblanco está en duda para el Clausura, ya que no firmará un contrato que económicamente no le convence y está abierto a escuchar nuevas propuestas.