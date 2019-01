Choferes de microbuses víctimas de extorsión

Ciudad de México.

Con el surgimiento de nuevas bandas criminales en la Ciudad de México durante los últimos años, empezaron delitos como el cobro "por derecho de piso" o "permisos para trabajar". No sólo los comerciantes y locatarios llegan a ser víctimas de extorsión, también lo son los conductores del transporte público.

El 3 de noviembre pasado, por ejemplo, en una página web de denuncias en la colonia Morelos y zonas vecinas se difundió el video de un asalto a una camioneta tipo VAN. A bordo viajaban 13 pasajeros y la hora de la grabación marca las 7:58 de la mañana.

Un hombre saluda amablemente a los pasajeros al subir y ocupa un asiento; diez segundos después ingresa su compañero con gorra negra y mochila. Sólo transcurren cinco segundos para que el primero saque un arma y amedrente al conductor. "Dame la renta, no me quiero pasar de ver...", le grita.

El cómplice llama por teléfono señalando que los esperen afuera. Mientras despojan a los usuarios de sus objetos de valor bajo amenazas, uno de los delincuentes dice al chofer: "Quiero 100 mil pesos depositados. Nada más depositaron 20 mil ayer. Y se los dije desde el día sábado de la semana pasada. Quiero que le digas a tu línea que qué pasó con el depósito".

"No te va a pasar nada, sólo quiero que cooperes", es una de las frases que expresan a un pasajero. "No te pongas de necio, hijo de tu.... Con riesgo de que te mate, ¿que no amas tu vida?", pregunta un delincuente al chofer.

Los conductores de microbuses y combis han sufrido extorsión de asaltantes o de presuntos enviados de algún cártel. En la Ruta 17 de microbuses en pleno centro de la CDMX, en sus paraderos junto a las estaciones Hidalgo y Tacuba de la Línea 2 del Metro, opera un individuo que se encarga de extorsionarlos. Lo conocen como "El Terri" o "El Terrible".

"El Terri" estuvo en el reclusorio porque "andaba en malos pasos", explican algunos choferes. "Mientras estuvo encerrado, hizo amistades". Al salir empezó a conducir en las rutas de microbuses, pero siguió en contacto con las personas que conoció en la cárcel.

El dato

>100 MIL pesos es la cantidad que el crimen organizado llega a exigir en depósitos bancarios a las rutas del transporte público.

>5-6 ASALTOS en promedio se cometían diariamente contra unidades de la Ruta 17, entre las estaciones Hidalgo y Tacuba.