 Chofer prensado tras sufrir vuelco

Valle Hermoso, Tam.- Un trailer cargado con 2 automóviles, un montacargas pesado y miles de artículos electrodomésticos, personales y de herramientas, volcó ayer por la mañana en la curva del kilómetro 73 con 122 de la carretera Valle Hermoso-Empalme.

Fue a las 6:15 horas que se reportó a la base de Protección Civil de la ciudad, que un camión cargado se había salido de la carretera y estaba recostado en la curva antes mencionada.

De inmediato, el personal del departamento, se dirigió al lugar y encontró a una persona atorada entre los fierros retorcidos, por lo que se aplicaron al rescate, pues indicaba que no soportaba el dolor en su pie izquierdo.

Jorge Rivera, es como se identificó el chofer de 44 años de edad, quien dijo ser originario de Nicaragua y quien explicó que la neblina no dejó ver que había una curva cerca y al no haber indicadores no pudo controlar el camión.

Los bomberos, duraron 3 horas para poder sacar el pie atorado del nicaragüense, pero no pasó hasta que llegaron elementos de Protección Civil de la ciudad de Matamoros en apoyo.

Fue hasta las 9:20 horas, que el lesionado fue trasladado al Hospital General de la ciudad para recibir atención médica y una evaluación, pues tenía muy lastimado su pie.

Todos los artículos fueron levantados por las autoridades locales para ser resguardados en el complejo de Seguridad Pública de la ciudad, así lo manifestó el perito Isaías Díaz.

MADRUGA. Percance mañanero

Así quedó por tres horas el conductor.