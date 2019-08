´Chocolates´ por caballos

"Ya no tendrán ninguna excusa, ellos saben que no tiene que ser una camioneta o carro, puede ser una bicicleta o moto". Eliacib Leija, Regidor de Ecología.

A casi un mes de que se venza el plazo para aplicar el nuevo modelo motorizado en la recolección de basura de Reynosa, que implicaría que los carretoneros dejen de utilizar caballos para jalar sus unidades, autoridades municipales aceptaron ayer, que en el proceso de migración se utilicen unidades de procedencia americana.

La noticia fue aceptada por los carretoneros quienes prometieron acudir en el transcurso de esta semana a las oficinas gubernamentales para inscribirse al padrón con el fin de obtener una licencia de recolección y disposición vigente por hasta un año.

Con esto podrían comenzar a trabajar sin caballo a partir del 30 de septiembre.

Se estima que en Reynosa existan un promedio de 900 carretonero actualmente, los que se esperan migren al nuevo modelo motorizado.

"Hemos estado desde marzo en pláticas con ellos para que migren al modelo motorizado, había negativa por la falta de recurso pero con esto ya no tendrán ninguna excusa ellos saben que no tiene que ser una camioneta o carro, puede ser una bicicleta o moto pero necesita traer placas para que estén identificados y capacitados bajo la ley", explicó Eliacib Leija Garza, Director de la Comisión de Medio Ambiente ante el cabildo.

Las unidades que adquieran deberán contar con placas, luces, buenas condiciones mecánicas así como adecuaciones para colocar herramienta que permita jalar contenedores de basura.

LAS CONDICIONES





El acuerdo se dio a conocer en una reunión en la que participó personal de Protección Civil, de Medio Ambiente, Ecología, así como de tránsito y vialidad, quienes recordaron que la norma también consiste en fijar horarios de tránsito de 6:00 a 18:00 horas, prohibiendo su paso en avenidas o bulevares, sin menores de edad, con lonas o jaulas que eviten que la basura se derrame, con licencia de conductor vigente y con responsabilidad ante accidentes.

"Esperamos que los acuerdo que obtuvimos de esta reunión se mantengan porque ya no habrá marcha atrás queda prácticamente un mes para que la imagen de la recolección de basura cambie y nosotros estamos en la mejor disposición para aclarar cualquier duda con ellos".

Aunque el proyecto permitiría que a partir del 1 de octubre empresas o personal nuevo en la materia formen parte de la recolección.

Acuerdos





>Unidades de procedencia americana.

>Tránsito de 6:00 a 18:00 horas.

>Sin caballos.

>Con medidas de seguridad.

>Prohibido su paso en avenidas o bulevares.

>Sin menores de edad.

>Con lonas o jaulas que eviten que la basura se derrame.

>En Reynosa transitan actualmente 900 carretoneros.





MÁS DE DOS HORAS. Los carretoneros dialogaron con autoridades, hubo propuesta discusión y acuerdos.

Aunque las asociaciones que representan a los carretoneros de Reynosa ya aceptaron de forma oficial migrar al nuevo modelo motorizado, el gremio espera que se analice la extensión de plazo del 30 de septiembre de este año hasta el 30 de enero del 2020.

De acuerdo con Max Rodriguez, representante del gremio adscrito al basurero de las Anacuas estos cuatro meses extras permitirían incrementar la cantidad de carretoneros trabajando en la recolección sin caballo.

"Es un hecho que en estos días vendrán los compañeros a inscribirse pero algunos no porque no pudieron reunir dinero para comprar un vehículo y no es justo que se queden fuera, esperamos que analicen un plazo más grande para que todos ingresen, no nos oponemos solo queremos que nos den más tiempo".

En la lista de peticiones también se encuentra conservar la cuota fija de acceso a los tiraderos oficiales, para que al migrar al modelo motorizado las ganancias que obtengan los carretoneros sean utilizadas en el mantenimiento de la unidad.

"Ahorita pagamos 50 pesos y queremos que se comprometan a que nos seguirán cobrando eso, porque si suben la tarifa de dónde vamos a tener ganancias, por ejemplo en un día común ganamos entre los 300 y 350 pesos pero de ahí hay que rebajar los gastos que se hacen para mantener al animal, ahora que ya no estará el caballo hay que enviar al carro a revisar, eso cuesta". Explicó Porfirio Herrera quien representa a los carretoneros de Las Calabazas.

Sus propuestas fueron emitidas ayer en una reunión que se prolongó por más de 2 horas en las oficinas de Obras Públicas, con el propósito de retomar en la próxima semana el diálogo y dar un veredicto a sus demandas.