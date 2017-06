Chocan PRI y PAN en Senado por comicios

Cd. de México.- Los coordinadores del PRI y el PAN en el Senado se confrontaron este domingo por los conflictos postelectorales y la posibilidad de realizar un periodo extraordinario de sesiones.



Esta mañana, el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, llamó a las fuerzas políticas de Oposición a buscar acuerdos para aprobar las reformas pendientes.



Tal y como lo hizo el presidente del Senado, Pablo Escudero, el líder del tricolor en la Cámara Alta advirtió que el poder legislativo no puede ser rehén de lo que ocurre en las elecciones.



"Los priistas en el Senado insistimos en que el periodo extraordinario de sesiones no debe ser utilizado como rehén en los procesos electorales ni como objeto de canje o condición", demandó.



En respuesta, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, advirtió que el Congreso no puede ser indiferente ante las irregularidades que se han registrado en los estados de México y Coahuila.



"Esto no hace que el trabajo legislativo sea rehén de los recientes resultados electorales locales, los cuales no pueden verse con disimulo, como pretende el PRI", sostuvo.



"El Congreso no puede ser ajeno a la ruptura de la convivencia democrática a la que se está llevando en el Estado de México y Coahuila".



Herrera consideró que los acuerdos políticos y las normas democráticas no pueden invocarse desde las cámaras mientras se violentan en los procesos electorales.



Advirtió que las autoridades federales, estatales y las responsables de los comicios están obligadas a realizar una limpieza de los procesos para restablecer la convivencia democrática.



"La bancada del PAN no puede mantenerse ajena a las acciones que desde los Gobiernos federal y los Estados se han llevado a cabo para trastocar las reglas que senadores y diputados hemos aprobado a favor del perfeccionamiento en nuestro sistema electoral", aseveró.



Por su parte, el coordinador de los priistas hizo un llamado a las comisiones legislativas para avanzar en el análisis de las propuestas en materia de Ley de Seguridad Interior, endurecimiento de castigo por el robo de hidrocarburos, la elección del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General de la República.



"Estos temas no pueden esperar más", agregó Gamboa.