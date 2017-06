Chocan estudiantes y Policía en Chile

En la capital chilena, los choques contra elementos de la Policía se registraron desde el inicio de la manifestación, en le céntrica Plaza Italia, donde grupos de encapuchados intentaron derribar las vallas de seguridad y ocupar todo el ancho de la Alameda Bernardo O´Higgins para marchar, pese a que solo estaba autorizado el uso de una de las calzadas.

Los manifestantes fueron dispersados por chorroes de agua y gases por la Policía. Al menos 10 mil personas participaron en la manifestación, llevada a cabo cuando en Santiago varios liceos permanecen ocupados desde hace un par de semanas por los alumnos.



El alcalde derechista de Santiago, Felipe Alessandri, prometió desalojar de inmediato los establecimientos y llevar a la justicia a los padres de los alumnos para que respondan por los destrozos.



"Más encima Alessandri ahora quiere condenarnos a nosotros y a nuestros padres. Yo me pregunto por qué no mejor la Presidenta (Michelle) Bachelet paga todo lo que su hijo ladrón le robó o por qué mejor los carabineros no devuelven toda la plata que le robaron a los chilenos y chilenas", dijo Sara Robles, portavoz de la Asamblea coordinadora de Estudiantes Secundarios, refiriéndose a la vinculación de Sebastián Dávalos en un cuestionamiento de negocio inmobiliario.

Según reportes de la Policía, en Santiago se incautaron 14 bombas molotov que portaban los estudiantes.



En otras ciudades también hubo manifestaciones, con demandas similares a las que desde el año 2011 han movilizado a los estudiantes exigiendo educación pública, gratuita, de calidad, sin lucro y sin deuda.



Por su parte, el Gobierno de Michelle Bachelet ha puesto en marcha varias medidas enmarcadas en tales demandas, como una gratuidad progresiva a nivel universitario, el fin del lucro y la selección en la enseñanza básica y secundaria.



Las medidas no incluyen hasta ahora la condonación de las deudas de los estudiantes que han recurrido a créditos financieros para cursar sus carreras.