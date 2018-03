Chocan PRI y Frente por Anaya en San Lázaro

Cd. de México.- Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados chocaron durante la sesión, luego de que el PRI exigiera a Ricardo Anaya aclarar las acusaciones en su contra por lavado de dinero.



Momentos antes de concluir la sesión, el diputado Arturo Huicochea pidió la palabra, para decir que Anaya debe aclarar su situación jurídica porque ha puesto en entredicho al proceso electoral en su conjunto.



"No es digno del proceso que vivimos una candidatura tan cuestionada", reclamó el priista.



Fuera de su estilo, los priistas sacaron mantas cuestionando a Anaya con el mote "candiratón".



También sacaron un monigote con la figura de Anaya, vestido con traje a rayas y la pasearon por el pleno, mientras un grupo de diputadas y diputados levantó fajos de billetes falsos también con la imagen del panista.



La acción del tricolor se dio luego de la presentación de una demanda de juicio político contra el procurador Alberto Elías Beltrán, por usar a la PGR para atacar al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.



Además, el martes pasado, los panistas sacaron mantas con la imagen del candidato del PRI, José Antonio Meade, para denunciar sus desvíos de 500 millones de pesos en Sedesol.



Los billetes color azul decían "#candiratón" y "diez mil atlantas".



La maniobra priista encendió a los diputados del PAN y PRD, que pidieron la palabra.



El ex presidente del PRD, Agustín Basave, condenó que no haya agenda política para debatir la situación del País.



Advirtió que en lugar de ello, se registraba una agresión del PRI.



"Hay que exigirle al presidente que saque las manos del proceso electoral y se detenga el uso faccioso del SAT y la PGR, que están manipulando las instituciones de los mexicanos para meterse en el proceso electoral.



"Fuera manos políticas de proceso electoral y fuera uso faccioso de instituciones", exigió.



El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, acusó una chicanada del presidente de la Mesa, el priista Edgar Romo, por conceder la palabra al priista cuando ya estaba agotada la agenda del día.



"Lo que exigimos que haga el Gobierno de la República, que la PGR deje de ser vocería del PRI e investigue delitos que nos agravian a todos", exigió.



Señaló que en la junta de coordinación política se propondrá que la sesión del martes inicie con el debate de la corrupción, a ver si los priistas tienen la cola corta para ello.



Los perredistas Cristina Gaytan, Rafael Hernández Soriano y Julio Saldaña reclamaron los casos de corrupción que no han sido investigados por la PGR, como los sobornos de Odebrecht, la estafa maestra y las triangulaciones de Sedesol con Rosario Robles.