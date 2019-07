Chocan por reforma que amplía el periodo de gobierno en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dirigentes de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), Yeidckol Polevnsky y Marko Cortés, chocaron sobre la reforma que amplía el periodo del próximo gobernador de Baja California, de dos a cinco años: el panista acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar ese cambio y ella le respondió que esa "concertacesión" es una fantasía de aquel.

Según Cortés, López Obrador le propuso a él la reforma a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Polevnsky a cambio de respetar la propuesta de gobernador interino en Puebla, pero el PAN rechazó tal proposición.

"Debo decirlo con absoluta claridad: por más que lo niegue el gobierno de López Obrador, por más que esconda la mano, es claro que lanzó la piedra, por más que niegue que él impulsa el aplazamiento del periodo para el mandato de su amigo Jaime Bonilla, los elementos son claros y contundentes: López Obrador lo impulsó desde inicios de este año, al menos desde inicios de este año", afirmó en conferencia de prensa esta mañana.

Y además solicitó al Ejecutivo federal que no sea incongruente, que no mienta, que no traicione a los bajacalifornianos y que se pronuncie en contra de la reforma.

"Nosotros le pedimos al presidente López Obrador que para que la gente no le diga Porfirio Díaz, ya se pronuncie con claridad en el caso de Baja California, que se pronuncie en contra y que además instruya a la Consejería Jurídica que también presente una acción de inconstitucionalidad, porque el gobierno de la República tiene también esa posibilidad", señaló.

Pero Polevnsky rechazó que haya habido esa propuesta y que, en realidad, Cortés lo que le propuso a ella y a Sánchez Cordero es que Morena no postulara candidato al gobierno de Puebla en las elecciones extraordinarias después de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso.

"Mi respuesta fue: ´sobre mi cadáver´. Vamos a ir a la elección", dijo Polevnsky que respondió, y lo mismo hizo con la propuesta de que el PAN designara al gobernador interino.

"Nosotros no negociamos nada", afirmó la dirigente, al señalar que Morena repudia las "concertacesiones".

La presidenta de Morena afirmó que "la imaginación de Marko da para eso" de inventar que la reforma es autoría del presidente López Obrador y de ella, pero eso es falso.

"Marko cree que soy súper poderosa, pero lo que sí le he dicho es que del PAN no vamos a dejar más que migajas", se burló.