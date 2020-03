Chocan por fondo financiero para enfrentar el coronavirus

Ciudad de México.

El origen de los recursos para crear un fondo que permita atender una eventual crisis por el coronavirus, dividió a las bancadas de Morena y del PAN.

El pasado fin de semana ambos grupos parlamentarios habían acercado sus posturas sobre la necesidad de dotar al gobierno de recursos ante la posibilidad de una contingencia sanitaria; sin embargo, este martes el PAN propuso que el fondo se integre con recursos de programas sociales, mientras que Morena advirtió que éstos son intocables.

Mario Delgado, coordinador de Morena, replanteó su propuesta original: no será necesario modificar Ley de Ingresos y se alistan reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria para un fondo que no implicará más impuestos ni deuda, sino que será integrado con recursos derivados de ahorros.

Si eventualmente se presenta una situación de emergencia sanitaria "mejor tomar un poco de los ahorros para evitar que se pudiera llegar a una situación de crisis que termine impactando a la economía", aseguró Delgado al descartar que se trate de un "cochinito" para otras cosas.

El diputado de Morena mencionó que "a la derecha no le gustan los programas sociales", pero lejos de quitarles dinero faltan más recursos para apuntalarlos; por lo que el PAN les respondió: "van muy bien".

Delgado aseguró que "en este año que tenemos un superávit primario" y pudiera tomarse una décima de éste para el fondo, con previa autorización de la Cámara. Pero el PAN advirtió que no hay tal superávit, y por tanto tampoco recursos para un fondo por esa vía.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas Baca, planteó que dado que "no hay resultados" del programa Sembrando Vida y "muchas de las becas no hay necesidad de darlas" esos recursos de "programas clientelares" se pueden dedicar a la salud y una eventual emergencia por el Covid-19.

"No hay déficit, se gastaron las reservas de 2019 del fondo de estabilización para las entidades federativas" y superávit del 2020 no puede haber pues no se ha cerrado siquiera el primer trimestre de 2020, explicó la panista.