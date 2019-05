Chocan partidos por encuestas y basura

Las tendencias en las encuestas para la elección de diputados locales y la problemática de la recolección de basura, enfrascaron ayer en controversia a los representantes de PRD, PAN, PRI y Morena en la segunda Mesa de Diálogo convocada por el periódico EL MAÑANA, en un debate donde coincidieron en fustigar la injusta asignación de un bajo presupuesto a la ciudad de Reynosa.

Al abordar el tema de varias encuestas que colocan a los candidatos panistas y morenistas a la cabeza, el perredista Juan Manuel Rodríguez Nieto reviró:

"Son pagadas y mal hechas".

Su postura fue secundada por Carlos Vázquez Cerda, dirigente municipal del PRI, partido que acumula apenas un cuatro por ciento de las preferencias electorales en los sondeos divulgados en los días recientes.

En su intervención, Rigoberto Ramos Ordóñez, representante de Morena, cuestionó los 150 mil votos ´´históricos´´ que obtuvo el PAN en la pasada elección por la alcaldía de Reynosa, a lo que el representante de Acción Nacional, Diego Quesada Rodríguez, respondió que la votación obtenida por la alcaldesa Maki Ortiz fue el resultado del trabajo realizado por la administración municipal y a que el candidato de Morena no fue el idóneo y perdió.

CRISIS AMBIENTAL

Igualmente debatieron sobre ecología, transparencia y rendición de cuentas.

Para resolver el tema de la escasez de agua, el exregidor perredista Juan Manuel Rodríguez Nieto propuso que Reynosa volviera a tomar agua del canal "Guillermo Rodhe", "que nos la quitaron a causa de la construcción de la presa El Cuchillo".

Ramos Ordóñez, de Regeneración Nacional, destacó que el problema de la basura se desbordó en esta ciudad, por lo que los candidatos a diputados locales llevarán el tema al congreso con una visión diferente, como que la basura es una fuente de energía y que "hay mucho dinero tirado en la basura".

Una alianza con el estado de Texas para aterrizar recursos para un desarrollo sustentable, demandó Carlos Vázquez Cerda presidente del PRI municipal.

Por su parte el representante del PRD, Juan Manuel Rodríguez Nieto, recordó que cuando fue regidor propuso que el gobierno municipal retomara la recolección de basura.

Agregó que en este tema, así como pasó con los" barrileros" éstos fueron desapareciendo con el crecimiento de las líneas de abasto de agua; así ocurrirá con los carretoneros, al irse resolviendo la deficiencia en la recolección de basura.

Ramos Ordóñez, quien no culpa a nadie pero indicó que en los próximos tres años el gobierno municipal, no ha hablado de un programa de lo que va a hacer en el tema de la recolección de basura.

Vázquez Cerda puntualizó que los carretoneros seguirían ahí mientras la administración municipal no resuelva el tema mencionado.

El panista recordó que cuando inició la actual administración no había ni se habían contratado camiones recolectores, por lo que se compraron 50 unidades y vienen cinco mas; es un problema heredado de los expresidentes municipales Óscar Luebbert y Everardo Villarreal.

EL PRESUPUESTO

Los cuatro líderes coincidieron en que el presupuesto asignado a la ciudad Reynosa es injusto, porque no coincide con la generación de impuestos ni con los registro demográficos.

Rodríguez Nieto expresó que Nuevo Laredo tiene el doble de presupuesto, y ellos solamente cuentan con un puente internacional, mientras que Reynosa tiene dos cruces que no aportan nada.

El priista dijo que no hay necesidad de incrementar impuestos, que se cobre la cartera vencida que hay que recuperar para el cuidado del medio ambiente.

Ramos Ordóñez en materia de transparencia hay que ser muy responsables, los gobiernos anteriores no lo han hecho y no cree que los actuales no pueden transparentar los recursos: hay problemas atrasados, y eso no lo dice Morena lo dice la ciudadanía que lo está reclamando.

En cuanto a la rendición de cuentas, Quesada Rodríguez apuntó que todos los candidatos panistas ya presentaron su declaración 3 de 3: " porque somos promotores incondicionales del ejercicio de la rendición de cuentas".

El tricolor Vázquez Cerda manifestó que no habrá transparencia y rendición de cuentas mientras no se involucre a la sociedad civil, a que revise los recursos públicos, que se utilicen como se dice que se van a aplicar.

OTRAS NECESIDADES

El morenista Ramos Ordóñez criticó la repavimentación de los bulevares de la ciudad, cuando hay otras necesidades en las colonias populares.

Quesada Rodríguez respondió que es precisamente en marzo cuando llegan los recursos públicos por eso es cuando en esas fecha, se hacen las pavimentaciones. Son obras que se pueden auditar.

´´Si queremos sumar la ciudad a la cuarta transformación tenemos que comprender que tenemos que darle un giro a Reynosa, un cambio proponiendo a los ciudadanos, la sociedad civil, con proyectos, que luego se hacen sin responsabilidad para beneficio de unos cuantos, sin responsabilidad; záfate de los bulevares y te vas a dar cuenta de lo que hace falta", expresó Ramos Ordóñez.

Por su parte Rodríguez Nieto refirió que "es sorprendente que en la elección anden ya repavimentando, vivimos la desgracia de vivir los baches, cosa que dejaron los priistas, ya tiene tres años que deberíamos de haber cambiado porque es un gobierno de coalición, me da mas pena a mi para criticar; vivimos la desgracia de vivir en los baches, viene la elección y queremos componer, los baches se deberían de tapar todo el año".