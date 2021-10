Chocan PAN y Morena

Fue la diputada de Morena , Guillermina Magaly Deándar Robinson, quien presentó la primer iniciativa de exhorto al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que suscriba el acuerdo de coordinación con el Gobierno de la República para la incorporación del estado al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, "en el estado de Tamaulipas el gobernador se ha negado sistemáticamente al acuerdo y dice garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos de todos los padecimientos a través del viejo y equivocado esquema del Seguro Popular que no es ni seguro ni mucho menos popular", dijo durante su intervención.

Fue la diputada de Morena, Guillermina Magaly Deándar Robinson, quien presentó la primer iniciativa de exhorto al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que suscriba el acuerdo de coordinación con el Gobierno de la República para la incorporación del estado al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, "en el estado de Tamaulipas el gobernador se ha negado sistemáticamente al acuerdo y dice garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos de todos los padecimientos a través del viejo y equivocado esquema del Seguro Popular que no es ni seguro ni mucho menos popular", dijo durante su intervención.

Durante la discusión de la iniciativa participaron representantes de ambos partidos políticos evidenciando las faltas en la prestación de servicios y medicamentos tanto del sistema estatal de Salud como de los subsistemas del IMSS e ISSSTE, así como en contra de los titulares de los gobiernos federal y estatal respectivamente; a la iniciativa se le concedió la dispensa a comisiones por lo que fue aprobada en el momento con 21 votos a favor de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, y 15 en contra del PAN.

"Realizamos un exhorto al gobernador de Tamaulipas para que realice las gestiones pertinentes para integrar de inmediato al Estado de Tamaulipas al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI... ¡INSABI ya! el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar indudablemente llegará a Tamaulipas y en Tamaulipas contaremos con servicio médico universal que es todos los medicamentos para todos los padecimientos y para toda la población absolutamente gratis", enfatizó la diputada Deándar Robinson.

REBOTAN EXHORTO DEL PAN

Por su parte, la diputada Marina Edith Ramírez Andrade del PAN presentó una iniciativa a nombre de su l Grupo Parlamentario para exhortar a la Cámara de Diputados para que etiquete mayores recursos para el sector agropecuario, ganadero y pesquero de la entidad dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

"El campo es el sector que da la seguridad alimentaria a todo el país, además de ser parte fundamental de su economía durante el 2021 a consecuencia de la pandemia que padecemos a nivel mundial casi la totalidad de los sectores económicos resultó afectada, Tamaulipas cuenta aproximadamente con un millón 525 mil 263 hectáreas de uso agrícola, destacando como primer lugar nacional en producción de sorgo y en segundo lugar en la producción de soya".

Dijo que el anteproyecto de Egresos del próximo año prevé una disminución presupuestal del 27 por ciento con relación a lo ejercido durante 2019, es decir, de 73 mil 542 millones de pesos destinados durante el 2019 pasa para 2022 solamente con 53 mil 088 millones de pesos, lo que provocó otro desencuentro con el Grupo Parlamentario de Morena.

"Estamos ante un gobierno federal cien por ciento centralista que desampara y empobrece al campo mexicano, ese Gobierno Federal no le ha dado el lugar primordial en el desarrollo social en México, no se ha reconocido como piedra angular del crecimiento local, no atiende las demandas ni las necesidades de los estados y municipios", dijo la diputada del Distrito 13.

Para que el exhorto fuese enviado a la Cámara de Diputados era necesaria la aprobación de la dispensa de trámite a comisiones, las cuáles aún no están conformadas, por lo que se requería la mitad más uno de los diputados presentes para proceder en ese instante, durante esta votación se empató con 18 votos a favor y 18 en contra, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Suárez Mata, solicitó un receso para llegar a un acuerdo.

Tras unos minutos se reanudó nuevamente la sesión empatando nuevamente por lo que, según el Reglamento Interno de Organización del Congreso, el asunto se da por rechazado turnándose a comisiones para su discusión y dictamen; esto enardeció al Grupo Parlamentario blanquiazul por lo cual estuvo a punto de suspenderse la sesión, sin embargo, los ánimos se calmaron regresando nuevamente a la normalidad.

Van contra acuerdos de legislatura pasada

Presentan recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN

El Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuatro recursos de inconstitucionalidad en contra de acuerdos aprobados por la LXIV Legislatura local, como anunció en pasadas ocasiones el coordinador de ese grupo, Armando Zertuche Zuani, así como que en lo que resta del mes habrán de ser presentados recursos similares.

¨Estas son las primeras acciones que se están tomando en el sentido de desarticular todo el trabajo que hizo el Congreso en la 64 (Legislatura) para judicializar los temas que tenemos aquí", dijo Armando Zertuche.

Anunció que los documentos serán publicados en las redes sociales del Grupo Parlamentario de Morena para consulta de la ciudadanía, "en lo que transcurre del mes habrá los términos de tiempo para presentar más acciones de inconstitucionalidad y seguiremos con todo lo que se hizo, sobre todo en el último período de la Legislatura 64 que es donde se buscó complicar todo esto".

Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Las cuatro denuncias de inconstitucionalidad son:

* Blindaje para el Fiscal General del Estado para prolongar su encargo, para lo cual, su remoción deberá de ser aprobada por las dos terceras partes de la Legislatura actual

* Seguridad Permanente para el gobernador, secretario General de Gobierno, el Fiscal General y el secretario de Seguridad Pública con cargo al erario estatal

* La modificación a la ley para el Gasto Público y Presupuesto Público

* Ley Orgánica de Centros de Conciliación Laboral del Estado.