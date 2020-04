Chocan morenistas por préstamo estatal

Ellos solo saben sus razones porque no asistieron, nosotros votamos en contra, tal vez si hubieran asistido, no habría pasado el crédito.¨ Ulises Martínez T., diputado local de Morena

La ausencia de los diputados Carmen Lilia Cantú y Rigoberto Ramos (de Morena) en la sesión del Congreso del Estado, en donde fue aprobada una línea de crédito al Estado por 4 mil 600 millones de pesos para enfrentar la Emergencia Sanitaria por Covid-19, ha generado múltiples interrogantes, sobre los motivos que justifiquen su inasistencia.

Lo anterior fue expuesto en conferencia de prensa por el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ulises Martínez Trejo, advirtiendo que aún siguen asombrados por la ausencia de sus compañeros de la Fracción de Morena en el Congreso del Estado.

Reveló que días antes de la sesión, el diputado Rigoberto Ramos lo llamó telefónicamente, en donde le advirtió que esperaba que los diputados de Morena votaran en contra de la iniciativa del crédito solicitado por el Ejecutivo Estatal.

"Yo sentí la presión suya sobre mí y le dije que no tenía problema, yo votaría en contra, pero llegó el día de la sesión y él (Ramos Ordóñez) no se presentó, aún estoy sorprendido, pues casi me amenazó y fue quien faltó a su compromiso", dijo.

Y prosiguió en sus deducciones sobre la ausencia de los diputados de Morena:

"Ellos solo saben sus razones porque no asistieron, nosotros votamos en contra, tal vez si hubieran asistido, no habría pasado el crédito, ahí hay mil preguntas, ellos saben, el pueblo no es tonto y se puede pensar que hubo algún costo político, alguna negociación, ellos son diputados de Morena con experiencia y preparados, no son tontos e ignorantes, para nosotros es y sigue siendo una sorpresa su actitud", concluyó.