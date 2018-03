Chocan Gobierno y Congreso de NL por candidatos a Fiscalía

El gobernador interino, Manuel González dejó entrever ayer su molestia, porque tres de los cuatro candidatos a la nueva Fiscalía General, designados por el Congreso local, trabajaron en la administración del ex mandatario priísta, Rodrigo Medina, actualmente sometido a procesos penales.

González señaló que la comunidad nuevoleonesa tendrá su mejor criterio al respecto, sin tomar en cuenta, necesariamente, lo que opine la administración estatal independiente o se publique en los medios informativos.

Aclaró que una vez que asuma el cargo el fiscal general, dará otro nombramiento en el Gobierno al procurador saliente, Bernardo González, quien concursó para la fiscalía y no fue tomado en cuenta.

El mandatario interino mantuvo hermetismo, respecto a si ejercerá su facultad de vetar a uno de los candidatos, para formar una terna, o devolverá íntegra la lista a los diputados locales.

Fuentes del Gobierno estatal revelaron, que la decisión de Manuel González podría ser la de no aplicar el veto.

En la edición anterior de El Mañana de Reynosa, se dio a conocer, que el Congreso, dominado por diputados del PRI y PAN, designó el miércoles, mediante votación, a cuatro candidatos finalistas, de 48 que participaron en el proceso de selección.

Tres de ellos, que laboraron en la gestión del ex gobernador priista, Medina, son:

José Guadalupe Saldaña, quien fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Pedro José Arce Jardón, ex subprocurador de Ministerios Públicos, y Gustavo Adolfo Guerrero, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El único que no trabajó directamente para el ex gobernador, es: Javier Garza y Garza, ex presidente del Tribunal Estatal Electoral, cuyo hermano, Alejandro, fue procurador de Justicia.

También, Javier, era hermano de Marcelo, quien encabezaba la Policía Ministerial, al ser asesinado el 5 de septiembre de 2006, en la gestión del ex mandatario estatal, Natividad González Parás.

A su vez, los conocidos hermanos Garza y Garza son hijos del fallecido ex director de la desaparecida Policía Judicial y ex fiscal federal, Alejandro Garza Delgado.

Por su parte, Luis Gerardo Treviño, vocero del comité de selección del fiscal, justificó el proceso, mientras que diputados del PRI consideraron que fueron electos “los mejores perfiles”.

En tanto, el exgobernador, Rodrigo Medina, reconoció que la mayoría de los candidatos a la fiscalía trabajaron en su administración, aunque se deslindó del mecanismo de selección.

Medina acudió ayer al Palacio de Justicia, donde un Juez de Control le notificó la exoneración, en uno de los procesos que enfrenta por incentivos presuntamente ilegales a la armadora KIA Motors.