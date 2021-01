Chocan diputados por vacunación en CDMX

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se convirtió en escenario de acusaciones entre diputados de la mayoría parlamentaria y la oposición por la disponibilidad y distribución de vacunas dentro de la Capital, tanto para el caso de las vacunas contra el SARS-COV-2 como de otras inyecciones que se presumen escasas en hospitales locales.

Legisladores del PAN y PRD subieron puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades a dar información sobre el programa de vacunación para prevenir la Covid-19, así como los convenios sostenidos con los laboratorios encargados de su fabricación, pero fueron desechados por la mayoría de Morena.

Una de éstas señalaba la presunta afectación al abasto de vacunas para recién nacidos para protección contra la tuberculosis y hepatitis B, señalando que no hay en existencia en las clínicas locales.

Los diputados de oposición criticaron la negativa de la bancada de Morena para atender este tipo de peticiones, mientras que otras, como el exhorto de la diputada Martha Ávila para exhortar a los diputados a difundir información contra la violencia de género, sí son parte de sus prioridades.

"De urgente y obvia resolución es lo que la mayoría rechazó, que no hay vacunas en los hospitales y las clínicas y de una manera abyecta, servil, para no tocar ni con un pétalo a la autoridad se dice que no es de urgente y obvia resolución", criticó el perredista Jorge Gaviño.

En respuesta, las principales figuras de la bancada mayoritaria, Martha Ávila y José Luis Rodríguez Díaz de León, señalaron a la oposición por buscar lucrar políticamente con información que consideraron parcial o de plano incorrecta.

"Muchas veces presentamos temas como de urgente y obvia resolución porque los escuchamos en los medios o llegó alguien al módulo a decirnos que no había encontrado una vacuna y ya lo magnificamos y decimos que en todos los hospitales no hay vacunas y que la gente se está muriendo", replicó Ávila.