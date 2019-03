Chocan diputados por reforma educativa

Cd. de México.- Diputados del PT y PRI en Cámara de Diputados chocaron por el contenido de la reforma educativa y la participación final de los maestros en la redacción del documento.

Mientras los petistas Reginaldo Sandoval y Gerardo Fernández Noroña exigieron a Morena incorporar las condiciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no pactar con "la derecha", la priista Cynthia López demandó al Gobierno no ceder a las presiones de la CNTE y que aclare qué se pactó con los maestros de Oaxaca este jueves.

Reginaldo Sandoval, coordinador de la fracción petista, exigió que nada de lo referente a la situación laboral de los maestros quede en la redacción del artículo tercero constitucional, que solo aborda lo educativo.

Señaló que el PT está con las propuestas presentadas por la CNTE, como son la abrogación de la reforma del 2013, la supresión de la evaluación para el ingreso y las plazas automáticas para los normalistas egresados.

Acusó que el predictamen que se iba a aprobar el miércoles en el Senado tiene resabios de la reforma educativa del sexenio pasado y por eso es aceptada por el PRI, PAN, PRD y MC.

"Nosotros sostenemos que no debe de tener nada de contenido neoliberal. En su dictamen lo que plantean es prácticamente que se quede como está, porque ellos están defendiendo la iniciativa del Pacto por México.

"No quisiéramos que llegáramos ahora a un nuevo pacto contra México, o sea, lo que requerimos es irnos a fondo en el tema de la Cuarta Transformación. El PRI hará su lucha para que se quede como está".

Sandoval llamó a Morena a negociar con los partidos que ganaron en la coalición Juntos Haremos Historia para atender a los maestros.

Fernández Noroña criticó el intento de Morena para aprobar el dictamen de la reforma educativa en el Senado con los partidos de Oposición, como si algo se ocultara.

Advirtió que debe cambiarse el proyecto de dictamen con una visión apegada a las exigencias del magisterio.

"Me queda claro que hay una preocupación de integrar al PRI y al PAN y al PRD y al Movimiento Ciudadano, pues porque es una reforma educativa, pero si no tenemos coincidencias, si ellos insisten en su posición neoliberal, pues no vamos a validar eso".

Agregó que ya el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio claridad al señalar que se deben considerar las demandas de los maestros y eliminar el contenido neoliberal del tercero constitucional.

"¿Vamos a llegar a un rompimiento? No, no vamos a llegar porque quien está dando la orientación fundamental es el líder del movimiento, que es el compañero Presidente, ni modo que Morena vaya a votar en contra de lo que dice el compañero Presidente, o sea, eso no tiene sentido", agregó.

Por su parte, la diputada del PRI Cynthia López cuestionó qué fue lo que se negoció con los maestros de la sección 22 de la CNTE el jueves, en una reunión en la que estuvieron los titulares de Gobernación y Educación Pública y diputados de Morena.

"Los maestros que vinieron a tomar la Cámara de Diputados son una farsa, es una mafia, y lo único que buscan es poderse arreglar económicamente porque han vivido de la educación.

"Nosotros esperamos que Morena no haya negociado de más. Hay una propuesta de dictamen, y esa propuesta de dictamen esperemos que no le hagan cambios y que no cedan ante la Coordinadora", exigió.

Manifestó que deben quedarse en el texto constitucional los mecanismos sobre el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros en el sistema educativo.

Con ello, dijo, se evitará que regrese la venta de plazas, como sucedía antes.

"A partir de la Reforma Educativa del 2013 con el Presidente Enrique Peña, se empezaron a concursar las plazas.

"Es fundamental que las plazas sigan siendo por concurso y que los mecanismos de ingreso queden de manera transparente, equitativa y que no queden en manos de la Coordinadora y que se puedan repartir a diestra y siniestra", advirtió la diputada del PRI, integrante de la Comisión de Educación.