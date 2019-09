Chocan Delgado y Batres tras conocer decisión del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador Ricardo Monreal y el senador Martí Batres chocaron de nuevo por la renovación de la Mesa Directiva, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución del órgano de Honestidad y Justicia del partido Morena, en la que anulaba la elección de Mónica Fernández para presidir el Senado.



Cada uno de los morenistas externaron en sus redes sociales sus apreciaciones en cuanto a la decisión del Tribunal Electoral, pues mientras Monreal Ávila se congratulaba; Batres Guadarrama señalaba el órgano electoral no entró de fondo a las irregularidades.

"En cuanto a la elección interna del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, el @TEPJF_informa no entró al fondo de las irregularidades. La @CNHJ_Morena sí. Quedaron acreditados los agravios y no fueron desvirtuados. Es referente histórico para que no se repita. #VictoriaMoral", expresó el Martí Batres.

En tanto que Monreal expresó lo siguiente: "Con mesura y objetividad, celebro la resolución del Tribunal Electoral (@TEPJF_informa) emitida por unanimidad contra la determinación de anular la elección interna de @MorenaSenadores. Nos asistió la razón jurídica y moral. La legalidad se impuso".