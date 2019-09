Chocan de nuevo Monreal y Batres

Ciudad de México.

El coordinador Ricardo Monreal y el senador Martí Batres chocaron de nuevo por la renovación de la Mesa Directiva, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución del órgano de Honestidad y Justicia del partido Morena, en la que anulaba la elección de Mónica Fernández para presidir el Senado.

Cada uno de los morenistas externaron en sus redes sociales sus apreciaciones en cuanto a la decisión del Tribunal Electoral, pues mientras Monreal Ávila se congratulaba; Batres Guadarrama señalaba el órgano electoral no entró de fondo a las irregularidades.

"En cuanto a la elección interna del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, el @TEPJF_informa no entró al fondo de las irregularidades. La @CNHJ_Morena sí. Quedaron acreditados los agravios y no fueron desvirtuados. Es referente histórico para que no se repita. #VictoriaMoral", expresó el Martí Batres.

En tanto que Monreal expresó lo siguiente: "Con mesura y objetividad, celebro la resolución del Tribunal Electoral (@TEPJF_informa) emitida por unanimidad contra la determinación de anular la elección interna de @MorenaSenadores. Nos asistió la razón jurídica y moral. La legalidad se impuso".

REVOCAN EL FALLO

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución del órgano de justicia de Morena, en la que se había anulado la elección de la legisladora Mónica Fernández como propuesta de ese partido para encabezar la presidencia del Senado.

Los actos denunciados, es decir, las presuntas irregularidades en el proceso interno de elección realizado por esa bancada –mismas que fueron denunciadas por el senador Martí Batres—corresponden a un asunto de derecho parlamentario.

Por eso, los partidos carecen de atribuciones para revisar las acciones que realicen sus grupos parlamentarios, resolvieron los magistrados.

En sesión pública, ayer por la tarde los magistrados resolvieron por unanimidad que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena no tuvo la razón al resolver sobre ese asunto.

El 19 de agosto, el grupo parlamentario de Morena en el Senado eligió a Fernández como la persona que presidiría la mesa directiva a nombre de los legisladores morenistas.

Ese procedimiento fue impugnado por Batres, quien acusó la irregular participación de la bancada del PES, pues se trataba de una elección a la que fue convocada y debió votar sólo el grupo parlamentario de Morena.

El pasado jueves, la CNHyJ declaró inválido ese procedimiento y concedió la razón a Batres. En esa resolución, el órgano de justicia de Morena ordenó la reposición del procedimiento, lo que fue acatado casi de inmediato por los senadores morenistas, que ratificaron a Fernández.

La senadora por Tabasco fue ratificada por el pleno del Senado el pasado 31 de agosto, aun cuando Fernández ya encabeza el Senado, los magistrados resolvieron de fondo el asunto.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso expuso que en el caso hubo una "indebida intervención del partido en actos que corresponden al Senado, aun cuando está involucrado su grupo parlamentario".