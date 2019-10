Chocan aliados de 4T en Diputados por Ley de Ingresos

Ciudad de México.- Diputados de la cuarta transformación legislativa se dividieron por los términos de la Ley de Ingresos, pues demandaron generar una bolsa extra de recursos a gastar en 2020, modificando el superávit primario de 0.7 solicitado por el Ejecutivo, a 0.5.

El coordinador de diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, y el diputado Eraclio Rodríguez, de Morena, demandaron gastar más de lo previsto en 2020, para generar un "colchón de inversión" que permita incrementar los recursos a sectores castigados, como el campo.

Ayer miércoles la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen la Miscelánea Fiscal, pero dejó pendiente para hoy dictaminar Código Fiscal y Ley de Ingresos, ésta última donde deberá incorporar el criterio de superávit para 2020.

Debido a los desacuerdos, la Comisión difirió la convocatoria para dictaminar, y no hay hora para que reanude trabajos.

En rueda de prensa, acompañados por dirigentes campesinos que mantienen bloqueados algunos accesos a la Cámara de Diputados, Eraclio Rodríguez (Morena) y Reginaldo Sandoval (PT) explicaron que en estos momentos el debate es por la generación de más ingresos y la única vía para tenerlos es reducir el superávit.

Dado que no hay alza de impuestos ni aumento, sino sólo actualización y cobro al IEPS a tabaco y bebidas azucaradas, y no se puede modificar el precio estimado por barril de petróleo, no hay otra alternativa, dijo Sandoval.

Por eso sólo queda el tema del superávit primario, éste es de 1 % en este año y si lo va a lograr el gobierno, "por eso lo baja a 0.7 para 2020 y nosotros proponemos que baje del 0.7 al 0.5 eso da un margen de recursos.

"¿Qué es el superávit primario? significa que este gobierno está gastando menos de lo que proyecta recaudar y significa que si baja dos décimas genera un colchón de inversión sin caer en la ruta de déficit ni deuda" por lo que sí es factible.

Sandoval aseguró que con esa variación de dos décimas, "no nos ocurre absolutamente nada y sí ayuda para generar una bolsa para atender esta causa tan justa como es el campo" pues ha sido muy castigado.

Empero, la diputada Dolores Padierna, de Morena, advirtió que no puede modificarse el superávit para no generar desequilibrio y eventualmente deuda.

Expuso su desacuerdo con que ayer se haya modificado la Miscelánea Fiscal propuesta por el gobierno pues eso modifica el equilibrio con el que fue planeado todo el paquete económico y "si están quitando cosas", como el gravamen a las ventas por catálogo -lo que se eliminó ayer- tendría que modificarse la relación de ingreso-gasto.

"Se va a tener que mover el déficit y es lo que no deseamos yo no apoyaría por aumentar el déficit sino por aprobar la miscelánea tal como fue presentada", advirtió.