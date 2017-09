Choca destructor de Armada de EUA con buque japonés

Washington DC, Estados Unidos.- Un destructor de la armada estadounidense chocó con un buque mercante cerca de la costa nipona, y dejó varias personas heridas, informó la Armada de Estados Unidos.

La colisión se produjo cerca de las 02:30 hora local, cuando el USS Fitzgerald operaba a unos 104 kilómetros por hora al soroeste de Yokosuka, informó la séptima flota de la armada de EU en un comunicado.



"Aún no se determina la magnitud de los daños. Se está evaluando el número de heridos. El incidente se investigará", indicó la armada, la cual solicitó la ayuda de la guardia costera japonesa.



Fuentes de la Armada estadounidense citadas por la cadena CNN, dijeron que el USS no corre peligro de hundimiento pero no puede navegar por si mismo, de ahí que se pidiera ayuda a barcos remolcadores.



El buque, que lleva una tripulación de 330 marinos, pertenece a la clase Arleigh Burk de destructores lanzamisiles, que se encuentran entre los de mayor tamaño y potencia construidos en EU.



El USS Fitzgerald tiene base en Yokosuka y apoya en misiones de paz y seguridad de la región Asia-Pacífico.