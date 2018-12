Choca y proyecta un auto contra estructura metálica

Los ocupantes de un Focus regularizado murieron prensados, tras de ser impactados por un auto a excesiva velocidad que los proyectó contra uno de los pilares metálicos del puente peatonal que se ubica a la altura de la calle Zaragoza en la colonia Cumbres.

El accidente se registró poco antes de las 17:00 horas, cuando una pareja a bordo del Focus pretendían incorporarse al área de rodamiento del Libramiento Sur, circulando de norte a sur por la Zaragoza.

Apenas iban subiendo al libramiento, cuando de oriente a poniente circulaba a excesiva velocidad un auto Dodge, cuyo conductor evidentemente alcoholizado ni el intento hizo por maniobrar para evitar el impacto.

Por la fuerza del choque, el auto se proyectó contra uno de los soportes metálicos de la escalera del puente peatonal.

El focus quedó en forma de arco, con los dos cuerpos prensados de sus ocupantes, quienes murieron al instante.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar del accidente pero nada pudieron hacer, pues las víctimas se encontraban sin vida. Al lugar de los hechos arribaron familiares de Liliana Pérez Hernández, donde la identificaron, mientras que la identidad del conductor del auto había quedado pendiente. Solo se suponía que era empleado de la cervecería Modelo-Corona.

Se hablaba de una persona lesionada, pero no la encontraron, más que al conductor del Dodge que fue detenido por policías estatales que transitaban por el lugar cuando recién había ocurrido el percance.

El conductor del automóvil, identificado como Iván Labastida, alegaba que " a mi me chocaron, se me atravesaron, yo venía bien y se me atravesaron. No venía recio", decía con insistencia, como tratando de atenuar su situación.

Paramédicos, personal de una cuadrilla de rescate urbano de Protección Civil se mantuvieron en el lugar, al igual que un importante número de Brigadistas Voluntarios miembros de la coordinación municipal permanecían abanderando el lugar para evitar otros accidentes debido al caos vehicular que se registró.

Más tarde acudieron policías investigadores que en coordinación con peritos y policías estatales llevaban a cabo las diligencias previas al levantamiento de los cuerpos.

Labastida, será puesto a disposición de las autoridades ministeriales quienes determinarán el grado de responsabilidad que tuvo en el mortal percance.