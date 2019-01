Choca por alcance en Del Valle y huye

Río Bravo, Tam.- Percance vial tuvo lugar la mañana del viernes en el cruce de calle Guanajuato con Guardiana, fraccionamiento Del Valle, el cual dejó fuertes daños para el infractor, el cual eludió la acción de la autoridad vial.

Los hechos se reportaron alrededor de las 8:00 horas, en donde el conductor de una camioneta HHR Chevrolet, blanco sin placas, participó en un accidente por alcance, en donde se presume que por el exceso de velocidad y no medir la distancia, el conductor impactó con su parte frontal a pesada unidad que le antecedía, quedando varado a un costado del camino.

No obstante que la unidad permaneció abandonada por algunos momentos, al cabo de unos minutos, ya no se encontraba en el lugar, por lo que no pudo ser asegurada por las autoridades del Escuadrón Vial, ni se pudo constatar la identidad del infractor.