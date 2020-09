Choca moto con auto

Valle Hermoso, Tam.- Un pequeño percance se suscitó ayer al medio día, en la carretera 120 con 82.500, cuando un motociclista se impactó contra un vehículo conducido por un adulto mayor.

Don José como se identificó el adulto mayor, dijo que no vio que la motocicleta venía en su dirección y que al final no le había golpeado tan fuerte, sin embargo, el conductor de la moto, el cual no se identificó, dijo que se había golpeado fuertemente en de su cadera.