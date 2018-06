Choca y deja grandes daños

Un conductor que no respetó un señalamiento vial provocó un choque ocasionando cuantiosos daños materiales.

El percance se reportó a las autoridades viales alrededor de las 10:00 horas por residentes de la calle Tamaulipas de la colonia Petrolera señalando que dos unidades motrices se encontraban obstaculizando el cruce con la calle Azcapotzalco tras verse involucrados en un choque.

Al sitio arribaron peritos de Tránsito, quienes se entrevistaron con la conductora del carro Ford Focus que no brindó la identidad, misma que manifestaba que transitaba de oriente a poniente por la calle Tamaulipas cuando el carro rojo no realizó alto por lo que no pudo frenar o volantear para evitar el percance.

El conductor del vehículo Dodge Neon señaló que la responsabilidad era de los dos automovilistas debido a que tenían alto ambos vehículos pero el tránsito de la vialidad le explicó que la preferencia de paso era para el Focus, por tal motivo procedieron a trasladarlos a la delegación de Seguridad Pública.

Los automovilistas involucrados en el percance después de varios minutos en las oficinas de Tránsito y Vialidad llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales de las unidades motrices.

VEHÍCULOS

>Los dos autos del trancazo:

>Ford Focus.

>Dodge Neon.