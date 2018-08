Choca auto en Parlamento de GB en presunto atentado

Londres, Inglaterra.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que el incidente, aparentemente el último atentado sufrido por Reino Unido en los últimos 18 meses, estaba siendo tratado como un caso terrorista y que su unidad de Comando Antiterrorista estaba a cargo de la investigación.



La Policía dijo que un Ford Fiesta plateado había chocado con varios ciclistas y peatones antes de estrellarse contra las barreras situadas frente al Parlamento a las 07:37 horas (tiempo local).



"El conductor del automóvil, un hombre de veintitantos años, fue detenido en el lugar por agentes armados", dijo la Policía en un comunicado.



"Fue arrestado bajo sospecha de delitos terroristas. No había nadie más en el vehículo, que permanece en el lugar, y está siendo registrado. No se han recuperado armas en este momento".



El Servicio de Ambulancia de Londres dijo que había atendido a dos personas en la escena del incidente y que habían sido trasladadas al hospital. Sus heridas no parecían ser graves.



La Policía armada tomó la zona y acordonó una gran área alrededor del Parlamento en el centro de Londres, habitualmente llena de turistas y empleados públicos.

Un testigo del incidente, Jason Williams dijo que el coche había golpeado con fuerza una barrera en un carril utilizado para acceder al edificio del Parlamento. Dijo que pensaba que había sido deliberado.



"Es un incidente muy grave", dijo a los periodistas. "Salía humo del vehículo".



Imágenes grabadas por un periodista de Euronews mostraron a policías apuntando con sus armas a un vehículo. Videos mostraron cómo un hombre esposado era trasladado por policías fuertemente armados. Otras imágenes mostraron a un ciclista tirado en la calle.



"Vi a los ciclistas, a los ciclistas heridos. He visto a varias personas, alrededor de 10, en la calle, tiradas, pero no he visto víctimas mortales", dijo Williams.



La Primera Ministra, Theresa May, que como otros parlamentarios está de vacaciones durante el receso de verano de la Cámara, dijo que sus pensamientos estaban con los heridos en el incidente.



La estación de Metro de Westminster, cerca del Parlamento, permanecía cerrada al público y el edificio estaba acordonado.



Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a estos hechos en un tuit donde calificó a los atacantes de "animales locos" y dijo que deben se tratados con fuerza y dureza.



En marzo de 2017, Khalid Masood, de 52 años, acabó con la vida de cuatro personas en el cercano puente de Westminster antes de apuñalar y asesinar a un agente de Policía desarmado en el recinto del Parlamento. Murió abatido en la escena, en el primero de cinco atentados sufridos por Reino Unido el año pasado.