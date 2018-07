´Chivas siempre tiene que ser candidato al título´

Ciudad de México

Sabe de la responsabilidad que tiene al dirigir a Chivas, por ello cuando se le preguntó al técnico José Saturnino Cardozo, sobre las posibilidades de su plantel para aspirar al título del Apertura 2018, no le dio vueltas y aseguró que son candidatos naturales, lo cual demostrarán con triunfos jornada tras jornada.

"Si el equipo suma puntos afuera y ganamos de local, vamos a ilusionar a la gente. Hoy en día hay muchos que dicen que Chivas no puede pelear, lo cual es mejor para nosotros y a mí me ilusiona, al plantel también. Si nosotros no pensamos que Chivas puede ser candidato, nos vamos olvidando de los trabajos, de la exigencia, del orden. Yo lo pondría igual de candidato (a Chivas)".

Entiende la poca confianza que hay entre los críticos y afición sobre los alcances futbolísticos de Chivas, pero Cardozo tiene claro que ésta regresará a todos, con triunfos y sobre todo de local, donde ha sufrido mucho el equipo en los últimos dos torneos.

"Aunque la gente puede decir lo contrario sí, Chivas siempre tiene que ser candidato porque la historia te lleva a pensar siempre e ilusionarnos de buscar un título, sería irresponsable decir que no. Con el plantel que tenemos yo me ilusiono, después poco a poco la gente se va a ilusionar dependiendo del resultado. Tenemos que ganar para poder convencer a la gente".

DESCARTA JUGAR DEFENSIVO

No le ha gustado a Cardozo que lo califiquen como un técnico defensivo, así que aprovechó para aclarar paradas y le dice a la afición, que serán agresivos, alegres al ataque con desdobles letales ante el arco rival.

"Nosotros priorizamos la posesión de la pelota. Tenemos que tratar de ser ordenados, no me gusta el desorden ni en mi vida y busco siempre que el plantel lo tenga. Es un plantel obediente, intenso para trabajar, por lo tanto esto es Chivas. Vamos a buscar un equipo ordenado en todas las líneas, esto no quiere decir que será defensivo".