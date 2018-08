Chivas se saborea la dulce venganza

Guadalajara, Jalisco

Las diferencias con las que llegan uno y otro equipo al clásico tapatío de este viernes son bastante marcadas. Chivas del Guadalajara busca dar un golpe de autoridad, de seguridad para su afición, tras ganar dos encuentros de manera consecutiva, el escenario está puesto para que, ante el Atlas, logre el tercer triunfo al hilo que lo metería en la zona de Liguilla.

Los rojiblancos buscan sacarse la espina que traen clavada del torneo pasado, cuando en el estadio Jalisco, los Rojinegros los derrotaron (1-0). El gol se dio al minuto de juego y no pudieron responder en los 89, y poco más restantes, para tristeza de su afición, la cual ahora ya saborea una dulce venganza.

El Atlas está moribundo y no se ha dado cuenta, pese a que arrastra una sequía alarmante. De llegar al minuto 9 y no anotar, se convertirá en el peor equipo en la historia de los torneos cortos en no marcar gol, con 549 minutos. El actual récord es del Querétaro (548).

Los Zorros han recibido nueve tantos, que los ponen en el lugar 15 entre las zagas. A la ofensiva, son los peores, con ninguna anotación marcada.