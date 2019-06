Chivas rescinde el contrato de Jair Pereira

Guadalajara, México.

Después de varias semanas de ponerlo transferible y no encontrarle equipo, hoy la directiva del Guadalajara anunció que de mutuo acuerdo dieron por terminada la relación contractual con Jair Pereira.



De esta manera, el "Comandante" es ya un jugador libre, podrá negociar con el club que él quiera, sin tener como carga el salario que le quedaba pendiente en el Rebaño.



"El Club Deportivo Guadalajara informa que llegó a un acuerdo con Jair Pereira para la recisión de su contrato, el cual se dio en los mejores términos y condiciones para ambas partes", informó el club a través de un comunicado.



A Pereira le quedaba un año de contrato vigente con los rojiblancos, pero la nueva administración de Amaury Vergara buscó dar por terminada la relación desde ahora, quitándose un salario por delante y de paso, dejando en libertad al futbolista para contratarse con quien él decida.



No se informaron los términos del acuerdo, pero una fuente cercana al jugador, afirmó que se le pegará a Pereira sólo un 40 por ciento de lo que había firmado.



Al darse así la finalización de la relación con el ex capitán, este martes ya Pereira no se presentó a entrenar a Verde Valle en solitario, como lo venía haciendo en las últimas Semanas.



Las Chivas trabajaron este día con Tomás Boy al frente y a las 12:30 viajarán a California para enfrentar el viernes al River Plate.