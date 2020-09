Chivas remonta, gana a Mazatlán

En un duelo apretado, pese a tener un hombre de más durante la mayor parte del tiempo, las Chivas vencieron como locales al Mazatlán FC. Con la victoria 2-1, el Rebaño escaló de momento hasta la sexta posición, con esperanzas en llegar a la fase final del campeonato, por lo menos en el repechaje.

En el duelo de este sábado ambos equipos comenzaron con iniciativa e interés por ofender, pero fue el visitante quien pudo abrir el marcador apenas al minuto 4. Tras un disparo que atajó el arquero Gudiño, el defensa Nicolás Díaz tuvo el marco abierto con el portero vencido. Su contrarremate se convirtió en anotación en lo que parecía un escenario favorable para los mazatlecos.

Pero el gusto para los dirigidos por Paco Palencia duró muy poco. Cuando el reloj marcaba el minuto 13, Chivas cobró un tiro de esquina por derecha y como parte de los movimientos ensayados Jesús Molina llegó desde fuera del área para lanzarse de palomita, sin marca alguna, y a contrapié vencer al portero Sosa.

El tercer tanto del partido llegaría en una nueva polémica arbitral a favor del Rebaño. Fue al 29 que el silbante Adonai Escobedo recibió la llamada del VAR para ir a revisar una jugada en la pantalla. Y es que tras un disparo de Antuna el capitán de Mazatlán Mario "El Mono" Osuna movió el brazo frente el balón que iba sobre él, por lo que hizo contacto con la esférica a escaso metro y medio del disparo. El silbante consideró intención en la acción del mediocampista, por lo que marcó penalti y le sacó la segunda tarjeta amarilla, y así los visitantes quedaron en desventaja numérica con 60 minutos por disputar. En el cobro José Juan Macías venció a Sebastián Sosa desde los once pasos y dio la ventaja para las Chivas.

Para el segundo tiempo los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich no hicieron efectivo al hombre que tenían de más en el campo, y pese a controlar las acciones del partido, no tuvieron la inventiva para exigir al guardameta del Mazatlán. Aunque los visitantes buscaron ese gol que les daba el empate, tampoco consiguieron acercarse y ya no hubo cambios en el marcador.