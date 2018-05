Chivas buscará otra vez a 'Chicharito' Hernández

De acuerdo con una fuente cercana al club tapatío, Jorge Vergara sugirió que se vuelva a hacer otro intento para repatriar al "Chicharito", con el atractivo de que sea el delantero referente del equipo en la justa mundialista de Dubai, en diciembre.

Sin embargo, el esquema para ofertar de la directiva es el mismo de diciembre, en el que Chivas lo solicitaría otra vez a préstamo por seis meses, dispuesto a pagar un porcentaje mayor al 50 por ciento del salario mensual que actualmente gana con el West Ham de Inglaterra.



"Está muy difícil, pero lo van a volver a intentar, confiados en que a Javier le agrade la idea de defender la camiseta de Chivas en el Mundial de Clubes, lo que sería su segundo mundial en seis meses", reveló la fuente.



Con el West Ham actualmente Javier no goza de la total confianza del técnico David Moyes, por lo que ha vuelto a considerar otra vez su salida del equipo.



Ya desde diciembre Vergara había autorizado, en ese momento a José Luis Higuera, que se invitara al "Chicharito" a regresar a México sólo por seis meses, para que durante el Clausura 2018 tuviera actividad como rojiblanco y llegara en ritmo para la Selección Nacional de cara al



Incluso el técnico Matías Almeyda le llamó en esa ocasión para invitarlo a volver al equipo.

Sin embargo, en ese momento Javier priorizó el continuar en Inglaterra a pesar de que sí buscó emigrar a otra Liga de Europa.



"Sí, voy a ser franco, yo busqué salir, pero no porque no quisiera estar en el West Ham, sino porque yo quería buscar minutos porque está una puerta muy grande llamada Mundial de Rusia, ya a la vuelta de la esquina, para el cual yo quería llegar y quiero estar en mi mejor forma", declaró Hernández apenas en febrero.



Aunque milita en un equipo que lucha por salir de puestos de descenso en la Liga Premier, Hernández es uno de los mexicanos mejor pagados en Europa.



El delantero cumplirá el 1 de junio 30 años y tiene contrato hasta el 2020 con los ingleses.

En caso de darle salida, los Hammers pretenden vender el pase del atacante tapatío, para recuperar al menos la inversión de 22 millones de dólares invertidos en su compra.



Por si fuera poco, la ilusionada directiva del Rebaño tendría que competir con propuestas reales de la MLS y de la Súper Liga de Turquía, en donde están no sólo dispuestos a negociar su compra, sino a igualar el salario que actualmente cobra.



Se va Cota al León

Rodolfo Cota vivió ayer, junto con Carlos Salcido, su último evento público como integrante del Guadalajara.



En una firma de autógrafos con la marca que le patrocina el calzado, el portero reconoció que en Grupo Pachuca ya le avisaron que su destino estará en el Bajío como refuerzo del León, si la directiva de las Chivas no hace el esfuerzo por pagar el valor de su pase.



"Me habló Jesús y me comentó algo así que había la posibilidad de ir a León. Está claro que pertenezco a Pachuca y creo que Jesús tomará la mejor decisión para mí y para mi familia porque también es importante ver por la familia, cómo se sientan ellos", declaró el portero a la cadena FoxSports.



La directiva rojiblanca no tiene claro aún si pagarán los más de 5 millones de dólares que piden los Martínez por el pase del portero de 30 años.