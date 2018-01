Chivas aclara rumores; no habrá cambios

"A través de este conducto el Club Deportivo Guadalajara informa que no habrá ningún cambio ni incorporación de algún elemento en la estructura administrativa o deportiva de la institución, por lo cual las responsabilidades y funciones directivas continuarán como hasta ahora. Atentamente Jorge Vergara presidente / José Luis Higuera director general", se lee en e comunicado.



Entre los rumores se llegó a manejar que también podría llegar un director deportivo para manejar el tema de jugadores, contratos, refuerzos, etcétera, ya que desde hace tiempo ese puesto no existe en el club.



Higuera regresó ayer de un periodo vacacional y aunque no ha hablado, ya manifestó que está de vuelta a través de su cuenta de Twitter.