China utiliza a México para llegar a Estados Unidos

Es por ello, que en los últimos 15 años, Estados Unidos ha reducido considerablemente las compras que hace a China.

Del principio de la década de los noventa y hasta la entrada de China a la OMC, el ritmo de crecimiento de las importaciones mexicanas desde este país fue de 10 por ciento anual, mientras que de Estados Unidos será de 14 por ciento anual.



Pero, a partir de 2001, las importaciones de China a México crecieron a ritmo de 21 por ciento anual, mientras que las compras desde EU lo han hecho a ritmo de 10 por ciento, según datos aportados por esta consultoría.



De los bienes importados por el País desde el gigante asiático, el 50 por ciento de los bienes importados se utilizan para ser reexportados a EU, concentrándose especialmente en productos intermedios para su transformación.



"Por cada 10 dólares que México tiene de superávit con Estados Unidos, le termina enviando cinco de esos dólares a China", explicó durante el seminario "La renegociación del TLC, ¿y China?" llevado a cabo por el Centro de Estudios China- México de la UNAM.



En ese sentido, agregó que en China las cadenas de valor han incrementado su competitividad y su generación de valor agregado, mientras que el País ha perdido eficiencia en el mismo sentido.



Esto, porque el País se ha focalizado demasiado en el modelo maquilador, que importa y luego reexporta, y localmente sólo hay una conversión que no es importante y no requiere mayor capacitación humana ni transferencia de tecnología.



"México se convirtió en un país de paso para los productos de China y prácticamente perdió capacidad de productiva al apostar al modelo maquilador, porque redujo el porcentaje de valor agregado en las exportaciones



El modelo mexicano, explicó Levy, ha centrado su competitividad en el abaratamiento de mano de obra.



Dijo que a partir del 2012 hubo una inflexión en el salario entre México y China. En ese año, el salario en términos reales en China es 43 por ciento más alto que el de México. En 2015, el salario mexicano anualizado fue de 6 mil 700 dólares anuales mientras que el chino fue de 10 mil dólares.



"México ha decidido apostar a convertir una ficción, el decir que abaratar la mano de obra se vuelve en una ventaja comparativa, que puede serlo a corto plazo pero no lo es a largo plazo.



"El País ha perdido no sólo en el proceso de integración de América del Norte sino también en las exportaciones a otros países. El proceso fabril no genera valor agregado ni crea un modelo industrial eficiente", puntualizó.