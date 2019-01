China ofrece aumentar importaciones desde EU

Nueva York, Estados Unidos.

China ofreció seis años de compras masivas para incrementar las importaciones desde Estados Unidos, en una medida que reconfiguraría la relación entre las dos economías más grandes del mundo, según funcionarios cercanos a las negociaciones.



Al aumentar las importaciones anuales de productos estadounidenses en un valor total de más de un billón de dólares, China buscará reducir su superávit comercial, que el año pasado fue de 323 mil millones de dólares, a cero en 2024, señaló una de las personas. Los funcionarios pidieron mantener su anonimato.

La oferta se hizo durante tratativas en China a inicios de mes y fue recibida con escepticismo por parte de negociadores estadounidenses que, sin embargo, pidieron a los chinos modificar la propuesta al exigir que se elimine el desequilibrio en los próximos dos años, detallaron las fuentes.



Economistas que han estudiado la relación comercial argumentan que sería difícil eliminar la brecha, que según ellos se sostiene en gran parte por la demanda estadounidense de productos chinos.



No es la primera vez que China ofrece reducir el déficit para intentar romper el punto muerto entre las partes, que ha ensombrecido la perspectiva económica mundial y perjudicado a los mercados financieros desde el año pasado.



En mayo pasado, el Presidente Donald Trump desechó el marco de un acuerdo negociado por el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por el cual el país asiático habría aumentado 'significativamente' las compras de productos estadounidenses.



No se tomaron decisiones en las últimas conversaciones en Beijing y se espera que continúen a fin de mes, cuando el viceprimer ministro chino, Liu He, viaje a Washington.



No hay una señal clara de que tal oferta tenga ahora una mayor probabilidad de éxito o si es factible en la práctica.



Los negociadores estadounidenses también se enfocan en asuntos como supuestas malas prácticas sobre propiedad intelectual de China y el apoyo estatal a la industria, disputas que son mucho más difíciles de superar.



Los principales puntos conflictivos para los estadounidenses fueron temas más importantes que los planes chinos sobre importaciones durante la última ronda de conversaciones en China, explicó una de las personas.



La oferta implica aumentar el total de importaciones anuales de 155 mil millones de dólares a cerca de 200 mil millones en 2019 y alcanzar alrededor de 600 mil millones para 2024, según una de las fuentes.