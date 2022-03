China no participará en las sanciones financieras a Rusia

Beijing se opone a las sanciones, apuntó Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China.

"No nos sumaremos a esas sanciones, y mantendremos los intercambios económicos, comerciales y financieros habituales con todas las partes relevantes", señaló Guo en una conferencia de prensa. "Desaprobamos las sanciones financieras, especialmente las lanzadas unilateralmente, porque no tienen mucha base legal y no tendrán buenos efectos".