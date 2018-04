China impone más aranceles a carne de EU

China anunció que aplicará nuevos aranceles a la carne, fruta y otros productos provenientes de Estados Unidos en represalia por la medida similar que el presidente Donald Trump aplicó a las importaciones de acero y aluminio.

El ministerio chino de finanzas indicó en un comunicado que los nuevos aranceles entrarán en vigor el lunes. El anunció siguió a las advertencias que las autoridades chinas hicieron durante varias semanas al enconarse la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.

La Comisión de Aranceles Aduaneros de China aumentó 25% la tasa arancelaria a los productos de cerdo y la chatarra de aluminio. También impuso un nuevo arancel de 15% a otros 120 productos estadounidenses, desde almendras hasta manzanas y bayas.

La Casa Blanca no respondió el domingo a un mensaje en el que The Associated Press le solicitaba declaraciones sobre el asunto.

China adoptó la medida después de que Trump impusiera un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 15% al aluminio.