China hará "lista negra" de empresas no fiables tras veto de EU

Nueva York, Estados Unidos.

China anunció que establecerá una lista de entidades "no confiables" que asegura dañan los intereses de las compañías nacionales, una orden que podría afectar a miles de empresas extranjeras en momentos en que sube la tensión tras el veto de Estados Unidos a Huawei.



China establecerá un mecanismo que incluirá empresas, organizaciones e individuos extranjeros que no obedecen las reglas del mercado, violan contratos y bloquean, frenan el suministro por razones no comerciales o dañan gravemente los intereses legítimos de las empresas chinas, señaló vocero del Ministerio de Comercio, Gao Feng.

"Se tomarán las medidas necesarias" contra quienes figuren en la lista, comentó.



Agregó que los detalles se publicarán pronto.



El Gobierno de Estados Unidos impidió a Huawei vender equipos en el país y comprar piezas a proveedores estadounidenses, lo que podría paralizar a una de las empresas de presencia mundial más exitosas, pero controvertidas, de China.



Lo poco claro del informe de medios de comunicación estatales chinos abre la puerta para que Beijing ponga el foco en parte importante de la industria tecnológica mundial, desde gigantes estadounidenses como Google, Qualcomm e Intel hasta proveedores de otros países que han cortado relaciones con la mayor empresa tecnológica china.



Esos van desde la japonesa Toshiba hasta la británica Arm.