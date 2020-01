China endurece medidas por Coronavirus; hay más muertos

Los Ángeles.

China endureció las medidas y restricciones para detener el brote del coronavirus 2019-nCo V, que ha dejado ya 80 muertos y 2 mil 744 contagios en el país asiático.

En su informe diario, la Comisión Nacional de Sanidad de China detalló que entre los contagiados había 461 pacientes en estado grave, mientras que 51 personas fueron dadas de alta. Las cifras suponen un aumento de 24 decesos, 769 casos conrmados, 137 casos agravados y dos curados respecto al informe emitido 24 horas antes. Todos los nuevos fallecimientos se produjeron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital. Se trata de una ciudad de unos 11 millones de habitantes, origen del brote y que desde el pasado jueves se encuentra con los accesos cortados.

Además, la provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso este domingo a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla, algo que ya ocurre de Wuhan.

Las medidas alcanzaron al corresponsal de Reuters David Stanway, quien fue puesto en cuarentena para en su casa y no puede tener contacto con nadie en 14 días, pese a no haber estado en Hubei, sino sólo en Shanghái, según aclaró vía Twitter. De acuerdo con funcionarios sanitarios chinos, este nuevo coronavirus "no es tan potente" como el virus del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), origen de una mortal epidemia en 2002-2003, pero más contagioso. La tasa de mortalidad de este coronavirus "es menor a 5%", coincidió el profesor francés Yazdan Yazdanpanah, experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), frente a 9.5% del SRAS, que dejó 774 muertos en todo el mundo, entre ellos 349 en China continental y 299 en Hong Kong. Gui Xi´en, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Wuhan, opinó que el número de infecciones podría alcanzar un "pico" alrededor del 8 de febrero, antes de disminuir. Por su lado, el ministro de Salud de China, Ma Xiaowei, dijo que el país estaba entrando en una "etapa crucial", pues "parece que la capacidad de propagación del virus se está fortaleciendo". En Hong Kong, donde a partir de hoy se prohíbe el ingreso de personas provenientes de la provincia de Hubei, la situación es tensa; ayer un grupo de manifestantes lanzó bombas molotov contra una edicio deshabitado que se comenzaba a utilizar para poner en cuarentena a posibles contagiados, informó la policía. En tanto, en Estados Unidos se conrmaron más contagios, cinco en California y tres más en Illinois, Arizona y Washington, respectivamente. En Nueva York se anunció que tres personas vigiladas fueron descartadas del patógeno. "Creemos que hay más casos", aseveró Nacy Messonnier, responsable de enfermedades respiratorias de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y agregó que analizan a 100 pacientes repartidos en 26 estados en busca del virus originado en la ciudad de Wuhan. Los cinco casos corresponden a pacientes que viajaron a Wuhan, dijo Messonier durante una teleconferencia con periodistas.

"Cada caso que hemos tenido en Estados Unidos es de alguien que tuvo contacto directo en Wuhan", armó. Agregó que a parte de los casos en California, los estados de Arizona, Illinois y Washington presentan uno cada uno. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que los médicos descartaron tres casos sospechosos del coronavirus, como se conoce a este tipo de patógeno, y apuntó que hay otras cuatro personas que están bajo observación. Las autoridades sanitarias de ese país están en busca de las personas abordo del avión en el que viajó el primer contagiado estadounidese, un residente de Washington diagnosticado en un hospital de Seattle, pues dijeron que es necesario tenerlos monitoreados.