China clona a los primeros macacos del mundo

Los dos macacos clonados, Zhong Zhong y Hua Hua, son producto de una transferencia nuclear celular somática (TNCS), la técnica utilizada para crear a la oveja Dolly hace más de 20 años.



Desde que Dolly fue clonada con éxito de una célula adulta en 1997, otros mamíferos también han sido clonados, pero los macacos, que están relacionados estrechamente con los humanos, habían sido un desafío.



Zhong Zhong y Hua Hua fueron producidos en la instalación de investigación de primates no humanos de la Academia de Ciencias de China (ACCh) a finales de 2017. Un tercero será producido este mes y otros más este año, señalaron los científicos.



La investigación inicial fue publicada en el sitio de internet de la revista científica Cell.



Sun Qiang, director de la instalación de investigación de primates no humanos, encabezó a un grupo de investigadores durante tres años para superar las dificultades biológicas.



Los investigadores editaron genes in vitro, tamizaron y produjeron con precisión células somáticas con el mismo genotipo. Los especialistas eliminaron el núcleo de un óvulo y los sustituyeron con otro núcleo de células corporales diferenciadas.



Los óvulos reconstruidos produjeron embriones, que fueron colocados en el útero de monos hembras sustitutas, y produjeron un grupo de monos clonados con el mismo historial genético.



El primer autor Liu Zhen, investigador postdoctoral, dedicó tres años a practicar y optimizar los procedimientos TNCS.



Este éxito significa que China será pionera en investigación de enfermedades y ciencia cerebral al tomar a los macacos clonados como modelos animales, dijo Muming Poo, coautor del estudio, director del Instituto de Neurociencia del Centro de Excelencia en Ciencia Cerebral y Tecnología de Inteligencia Cerebral de la ACCh.



Los modelos diseñados para enfermedades cerebrales ofrecerán una luz sobre su estudio, intervención e incluso tratamiento.