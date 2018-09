China busca fortalecer cooperación con México

Cd. de México.

Durante la celebración del 69 Aniversario de la Fundación de la República Popular China, el diplomático aseguró que China está dispuesta a reforzar la sinergia de estrategias de desarrollo con México y aprovechar ventajas para explorar el potencial de colaboración en áreas como energía, infraestructura, manufactura, telecomunicaciones, finanzas y turismo.

"Estoy convencido de que con esfuerzos conjuntos de ambas partes, la puerta de cooperación de beneficio mutuo entre China y México se abrirá cada vez más", expresó Xiaoqi.



Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena y quien estuvo presente en la recepción, dijo el nuevo Gobierno volteará a ver otros mercados, no sólo el de Estados Unidos.



Polevnsky aseveró que, en caso de que hubiera represalias por parte del Gobierno de Donald Trump al impulsar cooperación con China, México no lo permitiría.



"Nosotros nunca vamos a aceptar las políticas extraterritoriales. Nosotros no nos metemos en la política interna de ningún país porque tampoco dejamos que ningún país se meta en nuestra política interna", manifestó.



Entre los invitados especiales de la recepción de la Embajada china se encontraron Efigenia Martínez; Benito Echeverría, hijo de Luis Echeverría y Jorge Nuño Jiménez, quien acudió en representación del ex Presidente de México a la celebración.



El ex Mandatario mexicano es reconocido por China porque en 1972 apoyó recibir a China como integrante de la Asamblea General de las Naciones Unidas; en ese mismo año, Echeverría y Mao Zedong establecieron relaciones diplomáticas.



Entrevistado por REFORMA, Jorge Nuño Jiménez, ex colaborador de Echeverría, dijo que México necesita "orientarse" y diversificar la economía.



"México no ha sabido aprovechar la relación que construyó Echeverría con China. Estamos muy norteados", señaló el también director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTM).



Eugenio Anguiano, primer Embajador de México en China, coincidió en que el País debe de aumentar el comercio con la nación asiática.



"Es necesario (que México se diversifique) pero nunca hemos hecho nada para hacerlo y no creo que vaya a hacerlo mañana, es muy complicado pero están en eso", aseveró.