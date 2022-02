China bloquea ciudad sureña a medida que aumenta la variante omicron

Se suspendieron las clases, se cerraron negocios no esenciales y se ordenaron pruebas masivas a los residentes. Los restaurantes solo pueden servir comida para llevar. Los semáforos se han cambiado a rojo solo para recordar a los conductores que se queden en casa.

Hasta el martes, se habían reportado 135 casos en la ciudad; al menos dos de ellos fueron omicron, dijeron las autoridades de salud.

La ciudad se ha convertido en la última en ser puesta bajo llave de acuerdo con el enfoque de "tolerancia cero" de China hacia la pandemia. La política requiere que se apliquen medidas estrictas incluso cuando solo se ha encontrado una pequeña cantidad de casos.

Una de las principales preocupaciones es la prevención de brotes durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en curso. No se informaron nuevos casos en la capital china el martes.

Más de 30 atletas en los Juegos Olímpicos de Beijing se encuentran en instalaciones de aislamiento después de dar positivo por el coronavirus, dijeron los organizadores el martes. La estancia media en aislamiento es de siete días.

Baise tiene una población urbana de aproximadamente 1,4 millones, con otros 3 millones en la gran área rural circundante que linda con la frontera con Vietnam.

Los medios estatales informaron que el despacho de aduanas en los puntos de cruce de Longbang y Pingmeng se retrasó, lo que provocó más interrupciones en el comercio transfronterizo que ya han causado grandes pérdidas a los productores de frutas vietnamitas que dependen del mercado chino para obtener gran parte de sus ingresos.

Los primeros casos en Baise se informaron el sábado al final de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, cuando muchos chinos viajan grandes distancias a sus ciudades de origen. Por tercer año consecutivo, el gobierno pidió a las personas que permanecieran en sus lugares para evitar una mayor propagación , aunque tales llamados solo tuvieron un leve efecto en la cantidad de viajes realizados.

A pesar del brote regional ocasional, China ha controlado en gran medida la pandemia a través de bloqueos, pruebas masivas, rastreo de casos, mandatos de máscara y otras medidas estrictas. Casi el 85% de la población está totalmente vacunada, según Our World in Data, aunque se han planteado dudas sobre la eficacia de las vacunas chinas, en particular contra la cepa omicron.

Las autoridades sanitarias chinas dicen que la continua aparición de brotes a pesar de la alta tasa de vacunación justifica la implementación continua de políticas de "tolerancia cero" y la cuarentena de los viajeros que llegan del extranjero.

Al mismo tiempo, se levantaron los bloqueos impuestos en diciembre y enero a millones de residentes de las ciudades del norte y el centro.

China ha informado un total de 106.524 casos de COVID-19, con 4.636 muertes. Actualmente, 1.473 personas están en tratamiento por la enfermedad.