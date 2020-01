China aísla más ciudades por brote de coronavirus

Beijing.— Mientras China connó a unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, el nuevo coronavirus surgido en esa urbe sumó siete nuevas víctimas mortales a lo largo de todo el país, para llegar a 25, reportó la Comisión Nacional de Salud, y más naciones investigan casos sospechosos de contagio.

Dos de los decesos se registraron fuera de Hubei, la provincia en el centro del país donde comenzó la enfermedad en diciembre del año pasado, indicaron autoridades chinas, lo que elevó los temores por el brote. Uno de los dos diagnosticados con 2019-nCoV era un hombre de 80 años que vivía en Hebei, cerca de Beijing; el otro murió en la provincia de Heilongjiang, fronteriza con Rusia.

Reinaba un silencio sepulcral en calles habitualmente ajetreadas, centros comerciales, restaurantes y otros espacios públicos. Se clausuró el aeropuerto, los transbordadores, el Metro y los autobuses. Además, la víspera de las vacaciones del Año Nuevo chino, la capital anuló las populares ceremonias previstas. Cada año, miles de pequineses acuden a los parques y espacios públicos para asistir a los tradicionales bailes del león y del dragón.

En Wuhan, "los habitantes no tienen que abandonar [la urbe] sin ninguna razón especíca", anunció el servicio municipal. Esta medida fue tomada para "frenar de forma ecaz la propagación del virus". La ciudad vecina de Huanggang, 70 kilómetros al este, de 7.5 millones de habitantes, estaba bajo medidas similares y la circulación de los trenes fue interrumpida. Muy cerca, Ezhou, con 1.1 millones de pobladores, cerró sus estaciones. Al oeste, Xiantao clausuró los accesos a una gran vía, y en Chibi, en el sur, los transportes públicos nos funcionaban. Más de 2 millones de personas viven en estas dos localidades. Qianjiang, Zhijiang y Lichuang emitieron también circulares informando de restricciones a la movilidad.

Transmisión

Aunque la OMS decidió no declarar emergencia mundial por coronavirus, las autoridades de Vietnam y Singapur conrmaron ayer sus primeros tres casos. La Agencia Vietnamita de Noticias informó que hay dos pacientes en Ho Chi Minh, en el sur del país: un hombre chino de 66 años y su hijo, de 28, fueron diagnosticados con neumonía provocada por el brote. Ambos dieron positivo y están en el hospital de Cho Ray. En Singapur un ciudadano chino dio positivo, según el Ministerio de Sanidad. Es un hombre de 66 años residente de Wuhan, quien llegó al país con nueve acompañantes el 20 de enero. El gobierno estima que hay 30 posibles casos más. Ambas naciones se suman a Tailandia (1), Corea del Sur (2), Estados Unidos (1) y Japón (2), con casos conrmados. En Estados Unidos hay además un segundo caso sospechoso en Los Ángeles, del pasajero de un vuelo procedente de México. En Corea del Sur también hay 25 personas aisladas ante el temor de contagio.

"Aislamiento no detendrá situación"

Expertos médicos que participaron en el Foro de Davos dijeron ayer que la cuarentena que se ha impuesto en China no detendrá la transmisión. "Varias urbes que han reportado casos pueden esperar muchos más", declaró el cientíco Jeremy Farrar, quien dirigió por dos décadas la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en Vietnam. También lee: ¿Cómo se transmite el coronavirus o virus de Wuhan? El nuevo coronavirus, explicó el especialista, "no es SARS (síndrome respiratorio agudo severo), pero sí proviene de una familia similar y su agresividad se conocerá en algunas semanas más". Declarar cuarentena podría, además, desatar el pánico. Gauden Galea, representante de la OMS en China, advirtió que "tratar de contener a una ciudad de 11 millones de habitantes —como Wuhan— es nuevo para la ciencia. No podemos decir en este momento si funcionará o no". Incluso si funciona, pues el tiempo transcurrido, el virus ya se extendió.