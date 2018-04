Chihuahua: Por desacato, multan a director de penal

Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dio un plazo de 24 horas a Juan Martín González Aguirre, director del Centro de Reinserción Social Estatal número Uno, de Aquiles Serdán, Chihuahua, para acatar su mandato, o de lo contrario advirtió que le impondrá una nueva multa equivalente a 161 mil 200 pesos.



Su determinación también incluye el traslado de Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ex director de Adquisiciones y ex director de Administración de la Secretaria de Hacienda estatal, respectivamente, quienes están procesados en la misma causa que Gutiérrez.



Si bien el juez ya hizo efectiva una multa y anticipó que puede imponer otra, lo cierto es que dichos apercibimientos pueden ser impugnados y, además, la orden de traslado no puede ser cumplida en el corto y mediano plazo.



Lo anterior porque la decisión del juez Moreno fue tomada dentro del juicio por los desvíos al PRI y ese no es el único proceso que se instruye contra los acusados, quienes también están a disposición de otros jueces del fuero común de Chihuahua.

En el caso de Gutiérrez se le sigue otro juicio en aquella entidad por un peculado de 1.7 millones de pesos y para ser trasladado a la Ciudad de México requiere también la autorización del juez local, según indicaron allegados al caso.



Moreno García es el juzgador que el pasado 15 de febrero asumió la competencia del caso de los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI, durante la elección de 2015, mismo que hasta entonces instruía un juez del fuero común del Estado del norte del País.



Su argumento fue que esos recursos supuestamente desviados fueron aportados por la Federación para el ramo educativo y, legalmente, este tipo de apoyos no pierden su carácter federal.