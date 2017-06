'Chicharito' y Diego Reyes entrenan por separado

Reyes salió lesionado en el partido ante Rusia por la última fecha del Grupo A y de acuerdo al portavoz de la selección, Israel Márquez, el defensor se quedó en hotel para realizar trabajos de rehabilitación.

"Chicharito" Hernández, ariete del Bayer Leverkusen, sí estuvo en el Estadio Central el lunes y realizó los ejercicios de calentamiento junto a sus compañeros, aunque luego no participó en el resto de la práctica.



Uno de los asistentes del técnico Juan Carlos Osorio le preguntó cómo se encontraba, y el futbolista respondió: "estoy bien, no hay problema".



México no ha dado un reporte oficial sobre su estado de salud.



Cuando el resto de sus compañeros comenzaron la práctica formal, "Chicharito" comenzó a trotar alrededor del campo por aproximadamente 15 minutos. El resto de la práctica lo pasó realizando estiramientos en un costado de la cancha.



"Sólo nos dijo que se iba a salir porque está un poquito cansado del partido", dijo el volante Jonathan Dos Santos. "Llevamos muchos partidos, muchos minutos y muchos entrenamientos, pero nada más".



Hernández anotó un gol en el empate 2-2 ante Portugal en el primer partido del torneo, para alcanzar las 48 dianas con el Tri.



México enfrentará al campeón mundial en Semifinales con las ausencias del zaguero Carlos Salcedo, quien es baja del torneo por lesión, y del volante Andrés Guardado, quien fue amonestado por segundo encuentro y está suspendido. Reyes sigue en duda.