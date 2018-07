´CHICHARITO´ SIGUE POSITIVO

Moscú, Rusia

Javier "Chicharito" Hernández pide analizar las cosas en frío tras la eliminación del Mundial para así "poder decidir mejor".

Fue un "Chícharo" muy reflexivo el que se vio en este Mundial. Su frase: "Hay que imaginar cosas ching..." se volvió en grito de batalla, pero también en motivo de burlas, aunque al final destaca lo que se hizo, más de lo que se dejó de hacer.

"Creo en la gente mexicana, creo en ellos, en los sueños, y no necesitan traerme un Oscar para creer en ellos, traerme una Copa del Mundo, somos increíbles como mexicanos y nos queda creer. La mentalidad es más profunda que un resultado o campaña política. México sigue despertando en conciencia y esa es valentía", dijo en un mensaje de tipo político y deportivo.

Las críticas por la eliminación las aceptará, sólo si son de forma positiva.

"Que lo juzgue, quien lo quiera juzgar. Cada quien hará su interpretación. Lo único positivo es que habrá gente que verá el resultado contra Alemania como un avance, pero no quería quedarme con el único logro, pero es lo que hay, aferrarnos a la mentalidad que cada vez es más fuerte, no es de un día para otro".

Sobre la posible continuidad de Juan Carlos Osorio opinó que "no lo sé, veo a Joachim Löw con Alemania.... No sé. Siempre he hablado bien del profe y por este resultado no va a cambiar, es parte de la mentalidad que la gente no ve. No somos peores jugadores por el resultado y tampoco los mejores por ganarle a Alemania. Siempre hemos sido los jugadores que se entregan y tratan de ganar todos los partidos".

Al final: "Nada en la vida lo tienes garantizado, es doloroso, estoy triste, pero la vida y los sueños siguen", señaló Hernández.

A pesar de no obtener el tan anhelado quinto partido, el delantero surgido en Chivas del Guadalajara se dio tiempo de coquetear en redes sociales con una influencer, a quien le dijo que ya es soltero.

Va de más a menos en el certamen

Sudáfrica 2010. El Mundial donde más veces se ha hecho presente en el marcador. Le anotó uno a Francia y otro a Argentina.

Brasil 2014. "Chicharito" tuvo una destacada actuación —con gol incluido— frente a Croacia (3-1) en la fase de grupos.

Rusia 2018. El delantero del West Ham mostró un nivel por debajo de lo acostumbrado, pese a anotarle a Corea del Sur (1-2).



Se solidariza con sus compatriotas

Juan Carlos Osorio, de quien está en duda su continuidad al frente del combinado nacional mexicano, pasó al hotel de concentración de la selección de Colombia para saludar a sus compatriotas y atender a los aficionados que se encontraban en el lugar. Se sabe que el técnico colombiano podría estar viviendo sus últimos instantes en el banquillo tricolor tras quedar fuera del Mundial; es candidato para ocupar el puesto que dejaría José Pékerman.