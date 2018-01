'Chicharito' sería goleador en Chivas

"Yo hablé con él y le dije ven, con el sistema nuestro haces un montón de goles en seis meses y llegarás afinado al mundial" declaró el técnico rojiblanco en una entrevista para el programa Futbol Picante.



Durante el programa se les cuestionó a Matías Almeyda y a Jorge Vergara acerca de no haber fichado a Hernández tras jugar pocos minutos con el West Ham de Inglaterra.



"El Chícharo decidió que no quería venir, es muy simple" expresó Jorge Vergara.



"Si son seis meses previo al mundial, yo volvería como jugador, yo deseo jugar necesito tener continuidad y sentado en una banca no voy a tener nada de eso" comentó Almeyda sobre la posibilidad de que los jugadores mexicanos vuelvan a la Liga MX por su poca participación en Europa.



El último partido en el que Hernández Balcázar inició como titular en la Liga inglesa fue el 4 de enero cuando enfrentó al Tottenham; en lo que va de la Liga ha anotado cinco goles.



El West Ham está en la posición 11 con 26 puntos y enfrentará el martes 30 al Crystal Palace a las 13:45 hrs.