Chicharito quiere salir de la banca

Ya no más banca en el West Ham, "Chicharito" quiere jugar más minutos.



Javier Hernández quiere dejar a los Hammers por un equipo top en el mercado invernal, según reveló el diario inglés The Sun.



El "Chicharito" no ha tenido regularidad en lo que va de la temporada, pues apenas ha sido titular en dos partidos. Sumado a que sufrió un virus que lo alejó de las canchas por un mes.



"Quiero jugar, participar lo más posible y tengo la capacidad para ganarme un lugar. Pero debo respetar las decisiones que se están tomando y por eso no estoy cerrado a irme en invierno.



Hay una puerta y otra en verano. Estoy feliz aquí (en Inglaterra), pero quiero más minutos", dijo al diario Marca y que cita The Sun.



Hace un par de semanas, el rotativo publicó una nota en la que una fuente del West Ham calificó de tóxico al Chicharito debido al alto salario que cobra y que no ha desquitado con un buen rendimiento.



Hernández recibe 145 mil libras esterlinas por semana y es el jugador mejor pagado del Club 'Hammer'.



En la presente temporada Chicharito ha jugado nueve partidos y anotado sólo un gol.