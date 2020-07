Chicharito Hernández: Mi gol no sirvió de nada

Javier Hernandez al n se estrenó en la MLS. Después de tres juegos el Chicharito marcó con su equipo el Galaxy de Los Ángeles, pero su tanto no sirvió de mucho porque sU equipo perdió en su presentación en el torneo de vuelta de la MLS. "El gol no sirvió de nada, el equipo perdió y soy responsable. Como siempre he dicho cambiaría muchos goles que no sirvieron por victorias", dijo el delantero. Hernández falló un penalti lo que a la postre contó en el marcador nal, pues hubiera sido el empate en el juego donde el Galaxy cayó 2-1 ante los Portland Timbers.

"Sé la carga que es fallar un penalti, que eso se va al estado anímico de todo el equipo, yo soy responsable, pero es parte del futbol y tenemos que ser más fuertes que esa falla, levantarnos y pensar en la próxima jugada". Su primer gol en la liga de los Estados Unidos, no le quitó el sabor amargo de la derrota y la falla. "Anoté pero no sirvió de nada, pero el gol como delantero te da mucha conanza".