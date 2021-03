"Chicharito" Hernández, el olvidado de Martino y la Selección

Javier Hernández jugó su último partido con la Selección Nacional Mexicana el 7 de septiembre de 2019, cuando el Tricolor, en la Liga de Naciones de la Concacaf, un juego amistoso, derrotó 3-0 a los Estados Unidos.

El llamado "Chicharito" anotó un gol, el 52 con la verde, proclamando su lugar como goleador histórico.

Cinco días después, salió a la luz un "escándalo" en el cual Hernández, Miguel Layún y Marco Fabián fueron captados en video en un café en Nueva York con algunas mujeres, las cuales aseguraron después que fueron invitadas por los futbolistas a estar con ellos en la concentración del equipo.

Nadie ha confirmado el hecho, pero eso marcó la estancia de Hernández en el equipo nacional, pues no ha vuelto a ser llamado, parece que se último gol contra Estados Unidos, fue su despedida de la Selección.

Desde ese encuentro sólo ha jugado 21 partidos, entre Sevilla y el L.A. Galaxy y marcado sólo tres goles.

¿Qué ha hecho "El Chicharito", desde esa fecha?

Con Sevilla, equipo que lo tenía firmado en ese momento, jugó ocho partidos, y anotó un gol.?Así que salió del cuadro nervión.

Mientras esto sucedía abrió su canal de Youtube para compartir su día a día junto a su pareja Sarah Kohan y su coach de vida Diego Dreyfus, ahí dio a conocer, en medio de lágrimas que dejaba su carrera en Europa para mudarse a Estados Unidos, a la Major League Soccer. Además de que acusaba y señalaba a toda la gente que no era capaz de pensar como él.

Y fue firmado por el L.A. Galaxy. Con los angelinos, en su primer torneo, jugó once partidos y marcó una anotación, los demás se los pasó lesionado.

Vino el torneo MLS is Back y después del primer juego, donde anotó un gol, se volvió a lesionar. Doce encuentros en total con el Galaxy y dos tantos en total.

Así que desde aquel juego de septiembre del 2019, Javier Hernández ha jugado 21 partidos y anotado tres goles.

Su último partido fue en noviembre pasado y en ese encuentro sólo jugó 45 minutos.

LA carrera de Hernández ha entrado en un gran tobogán en donde se han atravesado bajas de juego, forma física y un sinfín de escándalos:

Que si su hijo es de su coach.

Que si ya se separó de la madre de sus hijos.

Que si ya lo encontraron con otras mujeres.

La realidad es que deportiva y civilmente, los últimos meses de la vida y la carrera de Javier Hernández no dan motivos para que sea llamado por la Selección Nacional Mexicana.

Está justificadamente: Olvidado del Tricolor.