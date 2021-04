´Chicharito´ firma, ahora, un ´hat trick´

El ariete tapatío firmó el mejor inicio de temporada para un goleador mexicano en la MLS luego de lograr 5 dianas en 2 partidos, cosa que no han logrado futbolistas como Carlos Vela, Érick Torres, Alan Pulido o Luis "Matador" Hernández.

Para los que afirmaban que el doblete en su debut con el Galaxy había sido obra de la suerte, esa que lo ha acompañado en su carrera, Javier Hernández marcó un "hat trick" en la victoria de los angelinos de 3-2 sobre el New York Red Bulls, con el que se colocó en la cima de la tabla de goleo del circuito estadounidense .

ALZA LA MANO PARA TOKIO 2020

Javier "Chicharito" Hernández no quita el dedo del renglón, y nuevamente volvió a enviarle un mensaje velado al técnico del Tricolor Olímpico, Jaime Lozano, respecto a Tokio 2020.

"Sobre Jimmy solo tengo palabras de agradecimiento, y no me he retirado de la Selección, si llegan a suceder cosas hablaremos, por ahora estoy enfocado en lo que vivo con mi club", dijo.

El goleador histórico de la Selección mantiene la puerta abierta y la esperanza de una eventual.